川普家族咎由自取 數位財富縮水

川普 總統曾宣稱加密貨幣 是個「騙局」，但後來卻將其視為經濟的基石，並在2024年總統競選期間接受加密貨幣捐款，同時允許在Truth Social上使用加密貨幣支付，甚至推出與他本人和第一夫人梅蘭尼亞形象相關的「迷因幣」。

在2.0任期內，川普力推放鬆加密貨幣監管，解散了司法部的國家加密貨幣執法小組，任命「加密貨幣沙皇」，並在白宮與加密貨幣產業舉行了峰會，他還提議建立國家加密貨幣儲備，將數位資產正式納入美國金融體系，數位資產更改變了川普家族的財富和投資組合。

可是監管仍然是一大障礙，在川普支持的三項加密貨幣法案中，只有專注於穩定幣規則的「天才法案」(GENIUS Act) 獲得國會通過；而規畫為所有數位資產建立市場框架的「清晰法案」(CLARITY Act) 仍在等待參院批准。

但全球市值最高的加密貨幣比特幣 ，上周跌破8.2萬美元，相較10月創下的12.6萬美元歷史高價，下跌32%，而加密貨幣價格的暴跌已讓川普及其家人財富縮水數億美元，川普正切身感受到加密貨幣投資帶來的風險與不穩定。

川普二兒子艾瑞克持有的比特幣挖礦投資公司，股價從最高點下跌約50%，今年開始累積比特幣的川普社群媒體公司(TMTG)更因比特幣價格大跌而大虧。根據彭博億萬富翁指數顯示，自9月初以來，川普家族的淨資產已從77億美元降至67億美元，與川普相關的「迷因幣」(memecoin)自8月以來已暴跌25%；在1月川普就職前後網路迷因幣價格達到高峰時買入的投資者，到11月幾乎血本無歸。

全球經濟逆風也加劇了這些困境。比特幣挖礦對中國相關硬體和電力系統的依賴，使得該產業容易受到關稅和供應鏈中斷的影響；而且隨著美中貿易戰的升級，證明了虛擬數位產業和一般經濟產業一樣，都容易受到真實世界的影響。今年10月10日，川普再度威脅對中國加徵新的關稅，所有加密貨幣聞訊暴跌，總市值蒸發超過1兆美元。

再者，美國經濟目前處於高度不確定時期，艾普斯坦檔案遲遲不公布，華府關於川普對共和黨影響力日漸式微的傳言四起，引發投資人迅速拋售川普家族企業股票。上周，川普媒體與科技集團(TMTG)股價下跌18%，過去一個月更是下跌了30%，今年至今重挫達67%。

最後，聯準會將於12月公布下次利率決議，但市場預期兩極化，因為聯準會10月會議記錄顯示，政策制訂委員會在降息問題上存在嚴重分歧。

川普大概從來沒有想到，「關稅」這個「最美麗的字」給美國經濟帶來的衝擊，不僅加重民眾支出負擔，同時還意外地影響加密資產的價格，間接讓他的家族財富明顯縮水。比特幣愈來愈受宏觀經濟因素的影響，隨著加密貨幣與主流金融市場聯繫日益緊密，傳導效應將導致加密資產和股票市場波動加劇。

川普本人在國內外強勢主導的形象也正在悄悄褪色：為早日結束俄烏戰爭，不惜施壓烏克蘭，引發全球譁然；與中國的關稅戰談談打打，早就被識破手腳，還被譏為「川普總是退讓」(TACO)；近日的美國區域選舉共和黨慘敗給民主黨，不得不向新任紐約市長曼達尼遞出橄欖枝示好，也讓共和黨內部鷹派反彈。

但不可否認的，川普及其家族進軍加密貨幣和NFT領域總體上仍然獲利頗豐，財富增加數十億美元，現在加密貨幣已經超越川普家族的房地產投資組合，成為其最有價值的資產。

從近日選舉議題看來，民眾日常生活開支已成為期中選舉大家最關心的議題，看到川普家族在數位貨幣上動不動就獲利幾億元，讓一般人心生不滿，現在雖然小虧，也是咎由自取而已。