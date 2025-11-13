從蕭美琴在歐洲演講 看歐中台關係

中華民國副總統蕭美琴7日現身歐洲議會內所舉辦的「對中政策跨國議會聯盟(IPAC)」會議，發表演說。中國駐歐盟 使團則表示強烈憤慨、堅決反對，並稱此為「四個嚴重」：嚴重損害中方核心利益，嚴重違反「一個中國」原則，嚴重干涉中國內政，嚴重衝擊中歐政治互信，並提出嚴正交涉。

雖然 IPAC僅有部分成員是歐洲議會議員，這次會議也僅是租借歐洲議會中的一間會議室舉行，但是確實已經達到了「外交突破」效果，北京外交部不能否認的是，歐洲多國政府替蕭美琴成行，開了方便綠燈。

台歐關係之所以有這麼大的進步，不只是台灣的外交努力，還必須要鑲嵌在中歐關係中，才能夠有全貌的了解。

這次蕭美琴啟程時，為了保密，必須搭乘中華航 空或長榮 航空兩家國籍航空直達歐洲的班機，但因華航與長榮都沒有直飛布魯塞爾，所以必須取得經由第三國的許可簽證。

台灣的高層官員，包括總統、副總統與行政院長，按照中國與歐洲國家所達成的默契，是不能入境的，考慮到保密與政治的可行性，有三條可能路徑，但不會只有單一選擇，以備突發狀況。

其一是搭乘長榮航空，直飛巴黎後轉布魯塞爾，但由於法國總統馬克宏向來主張歐盟應該「戰略自主」，不應唯美國馬首是瞻，在歐洲諸國中，被認為向來親中，馬克宏又即將訪問北京，所以拒絕了蕭的落地中轉請求。

其二是搭乘中華航空，直飛阿姆斯特丹轉布魯塞爾，荷蘭幾個月來都與中國在安世半導體(Nexperia)的議題上爭執不休，本來台灣可能見縫插針，讓蕭美琴自阿姆斯特丹入境歐洲的。

安世半導體的問題出自於美國，9月底，美國商務部將安世列入實體管制清單，荷蘭也同步以國家安全為由，實質接管安世半導體，導致安世荷蘭總部與中國公司相互抵制，由於安世半導體在歐洲工廠生產半導體晶圓，再送往中國進行封裝和測試，約80%的最終產品都在中國完成，爆發爭端後，嚴重影響出貨，造成全球汽車供應鏈緊張。

但釜山川習會之後，美中暫緩清單實施，荷蘭也與中國逐步解決歧見中，海牙政府考慮不能因為台灣，而壞了大局，所以也拒絕了台灣的請求。

這就只剩下搭乘中華航空，直飛法蘭克福轉布魯塞爾的第三種方式；恰巧此時德國政府正因外長出訪中國，被北京吃了個閉門羹，除了外長王毅以外，其他要求會面全部拒絕，德國政府對中國的反感，達到新高，藉同意蔡英文柏林演講，以及核發蕭美琴簽證，以表達不滿。

儘管歐盟與台灣缺乏外交關係，但面對美中競爭加劇，加上台灣在全球半導體供應鏈的關鍵地位，歐洲對深化與台灣的關係，正在以彈性方式處理。

在此同時，中國也在加力爭取歐盟，由於歐洲與中國、美國的經濟力量鼎足而三，北京認為只要能夠把歐盟拉過來，甚至只要爭取歐盟中立化，都可以有效地在全球經貿戰中勝過美國。

歐洲在冷戰後，尤其經過川普第一任的四年，開始思考「戰略自主」，急於將自身定位為多極世界中的潛在第三極，但是俄羅斯入侵烏克蘭之後，歐洲發現自己仍然依賴美國。川普的第二任不支持烏克蘭，開始關稅政策，雖讓歐洲心中不滿，但有鑑於中國暗中支持俄羅斯，在中美之間，歐盟更無法信賴北京。

北京想要爭取歐盟的耐心，現在已逐漸被消耗殆盡，如今又發生蕭美琴到布魯塞爾歐盟議會內發表演講，這讓北京認定歐洲不僅唯美國是從，更不遵守一個中國原則，或許這將是壓垮中歐關係駱駝身上的最後一根稻草。