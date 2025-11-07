誤踏地緣政治陷阱的黃仁勳

自從Nvidia(輝達，又譯英偉達)總市值在10月29日超過5兆元，「富可敵國」已經不夠形容，Nvidia市值超越德國和日本2024年的全年GDP總值，僅次於美中兩國，位列全球第三。

但這並非代表Nvidia的話語權，已經超過了主權國家與其他的超級科技公司，成為世界秩序的掌控者，相反的，跨國公司仍然受限於國家政策，當誤踏地緣政治陷阱之時，尤其尷尬進退兩難，而Nvidia的黃仁勳 正好就犯了這個錯誤。

中國長久以來，一直在抱怨美國限制科技轉移，這次川普 在APEC場邊與習近平舉行高峰會前兩天，突然表示，他將會與中方討論開放Nvidia新一代人工智慧(AI )晶片Blackwell B30A銷售中國事宜。

此款晶片效能遠超現有對中開放的AI晶片H20，是OpenAI等機構訓練先進AI系統的基礎。若中國取得B30A，等於讓中國跳過自主研發時間，直接站上科技競賽第一線。

多名美國官員與學者警告，若川普放行，將構成「重大國安錯誤」，前副國安顧問博明更撰文警告，美國正面臨科技優勢被中國迅速蠶食的危機，根據主管美國科技政策的專家估算，中國僅需購買兩顆B30A，即可達到美國最高階B300晶片的效能，等同「美國優勢不復存在」，若中方拿不到，晶片設計最快也要等到川普任期結束前，才有可能趕上。

川普的閣員們，包括國務卿魯比歐、商務部長盧特尼克與貿易談判代表葛里爾都強力反對，由於幾乎遭到部長們的一致反對，川普決定在與習近平會晤期間不討論Nvidia的先進晶片問題，川普在回國後受訪表示：「我們不會把這種晶片給別人」，這應該是對Blackwell晶片限制的定調。

黃仁勳雖是對川普最有影響力的當朝新貴，但這次游說失敗，關鍵在他自己；高峰會前，一些人向政府官員發送了一段視頻，影片顯示黃仁勳在7月接受CNN採訪時表示，他認為人工智慧競賽，誰是最終贏家並不重要。

對於川普來說，Nvidia雖很重要，但有沒有重要到，Nvidia基於自己的利益，可以與美國的國家利益相衝突，美國對此不能不防備；現在正是與中國競爭AI科技的關鍵時刻，黃仁勳的說法「天真得危險」，有人比喻：就像在冷戰期間，認為蘇聯搶先美國研製出核武器也無關緊要，一樣天真。

從黃仁勳的角度，他曾表示，美國想要維持AI領域的領先地位，必須具備長遠的戰略眼光，確保中國持續依賴美國技術。美國管制晶片出口，將逼迫中國減少對美國科技的依賴程度，給予中國創造自身技術生態的空間。

這套邏輯川普是信服的，現在雖然決定不賣Blackwell晶片，但今年8月，川普曾表示，他願意批准性能降低30%至 50%的 Blackwell晶片，這指的是Nvidia替中國打造的「B40」的降階晶片，知情人士透露，一旦獲得批准，Nvidia僅需兩到三個月，就能研發出這款晶片。

不過，屆時中國市場是否願意接受仍是未知；因為黃仁勳這套「依賴」與「降階」邏輯，北京也理解，對美國控制尖端科技有相當戒心，今年年初較低階的Nvidia H20晶片，雖已經開禁，但中國相關單位一再「勸告」企業拒用，使得Nvidia的市場占有率從85%降為0%。

目前中國的強項在AI的應用，但最大的瓶頸仍然是在晶片，出口限制阻礙了高階GPU的獲取，雖然這迫使中國轉向共享運算資源、最佳化效率發展，也獲得如DeepSeek模型等成績，但要中國業者製造出可以替代Nvidia的國產AI晶片，則還與美國有相當差距。

中國會不會回心轉意？美國會不會回心轉意？沒有人知道，但卡在中間的Nvidia，即使有全球第三富，恐怕也只有徒呼負負了。