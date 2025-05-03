封鎖伊朗石油出口 川普劍指北京

正當中方表態要評估與美國談判之際，川普總統又對北京出招，1日推文警告，任何購買伊朗石油 或石化產品的國家或個人，將受到「二級制裁」，禁止與美國做生意，此舉旨在砍斷伊朗錢脈，而中國是伊朗最大的石油買家，川普從關稅 與石油能源，對北京雙重施壓。

川普百日施政，除烏俄、對等關稅、加薩、葉門、敘利亞等外交軍事行動外，還要完成第一任未盡之事，重啟「極限施壓」，再次禁止伊朗出售石油，斷絕德黑蘭經濟動脈。他推文稱禁止任何國家公司與伊朗做石油生意，否則將實施二級制裁，禁止與美國做生意。川普雖沒點名中國，但北京首當其衝。根據最新統計，中國每天要從伊朗進口約180萬桶石油，是伊朗最大買主。川普企圖一箭雙雕，既掐斷伊朗金源，又增加手上對中方關稅戰籌碼。

但據金融時報稍早報導，過去三個月來，中國加速囤油，4月底，中國平均每天進口約1100萬桶石油，創下一年半來最高水準，遠高於1月每天890萬桶。也就是說，中國自關稅戰爆發以來，累計已進口至少2.5億桶石油，看來中方已有相當準備，可以與美國進行關稅拉鋸談判，短期不受伊朗牽制。

若禁伊朗石油將導致國際油價上漲，可能不利美國經濟發展，但受目前關稅衝擊，經濟活動已減緩，用油減少，需求降低，油價漲勢有限。4月底發表的經濟數據顯示，美方今年第一季度GDP縮減，以年率計算下滑0.3%，是2022年近三年穩健增長後，明顯降低。各界分析指經濟萎縮兩大原因，一是關稅戰預期心理，二是美國民眾減少大宗購物，消費放緩。

同時，中方公布4月製造業採購經理人指數(PMI)為49.0%，中止連續兩個月回升，下降到景氣榮枯線(50%)以下，顯示中國製造業已受外部環境變化影響，外部環境影響指的就是美國新關稅。中國各企業急著提前出貨，上個月出口量飆升逾12%。中國的製造業生產指數、新訂單指數、原材料庫存指數，及從業人員指數均低於榮枯線，表明製造業生產已在放緩，市場需求也正趨緩，美國客戶已暫不購買了。

這兩組數據說明關稅戰風暴已在逼近。川普實踐競選承諾，使用強勢手段，仗著龐大美國市場，逼迫各國與美國重訂新關稅。自川普4月9日宣布暫停課徵各國對等關稅後，至今已有90多國排隊與美國重議新關稅，並沒有對美國進行對等報復。

白宮評估，7月前大致可以完成新關稅談判；印度排定第一個國家來簽新關稅協議。原本北京冀望可與歐盟統一戰線，共同抵制美國。但是歐盟1日表示與美國談判「取得一定進展」，考慮擴大自美進口商品金額高達500億歐元，同時增購美國天然氣。

美國媒體批評關稅、擴大物價上漲，實際情況是，全世界只有中國不接受川普要脅，而且加碼反制美國，美國再反制，兩國也開啟「關稅戰」。正抵達加州港的中國貨輪上的貨是4月2日前裝載，下周抵加州港的中國貨物都要根據4月9日後的145%課徵關稅，市場預期，中國出口至美國的商品量將大幅銳減，美國仰賴中國廉價貨品進口的大型百貨供應商及消費者也將受衝擊，這才是美中關稅戰開始。

現在北京釋出願意談判的訊息，而且還說是「美方近期通過相關方面多次主動向中方傳遞信息，希望與中方談起來。對此，中方正在進行評估」。中方還設下前提：要美方「取消單邊加徵關稅等問題上做好準備，拿出行動」。

川普企圖建立他自己想像、以美國至上的新關稅聯盟，遇到中國頑抗後，前倨後恭。此次藉禁買伊朗石油施壓北京，他手中到底有什麼可達到單邊目的的籌碼，或只是再一次虛張聲勢？只能靜觀其變。