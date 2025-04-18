川普關稅戰 讓賴清德幻想「脫中入北」

美國總統川普 祭出關稅 大戰，中國做出「奉陪到底」的大對決形勢，讓美中關係降到新低點，更直接衝擊到兩國關係中最敏感的台灣。盡管有台積電承諾赴美2000億美元投資，川普仍將台灣列為高關稅對象。美國的無情讓台灣「疑美論」再起，也重掀台灣朝野「倚美親中」路線大論戰。

當賴清德 把中國列為境外敵對勢力後，中共立刻以「海峽雷霆-2025A」軍演「對賴清德當局的懲戒」，軍演威嚇未減，讓賴政府以抗中路線維持綠營基本盤的支持，樂見這樣的緊張關係持續。然而，賴政府原本評估透過台積電的輸誠，美方對台應該會「輕輕放下」，行政院長卓榮泰還要國人「安心睡」，結果一覺醒來川普大棒揮下，台灣首當其衝，也讓賴政府應變失措的狀況成為輿論質疑焦點。

賴清德不敢走中國的報復路線，回應川普的做法是擴大對美投資，降少非關稅障礙，爭取及早對美談判。這些做法循著川普期待走，全然沒有台灣主體立場，在野黨痛批是「無原則的投降主義」，並警告對川普談判絕不能示弱，否則將被美國吃乾抹淨。川普要求的是改變「外國賺美國人的錢」，台灣要減少對美出超，就應改變市場，前國民黨副總統參選人趙少康就主張「減少銷美，增加銷陸」，要藉台灣的疑美風翻轉賴清德的抗中路線。

在野要將「疑美論」等同「疑賴論」，賴政府當然不能在此戰線上退卻。賴清德請學者吳介民在民進黨中常會提出「脫中入北」說，大意是台灣對中投資30年大周期已結束，台對美出口急升，而資本走向全球北方國家，顯示台灣科技實力能在全球北方立足。此論得到賴清德肯定，甚至成為對外戰略的新指導方向。

吳介民的「脫中入北」論是仿自日本福澤論吉的「脫亞入歐」論，當年日本「脫亞」說是極具歧視的貶義，更種下日後日本入侵中國的苦果。而所謂的「北方國家」，是相對於「全球南方」發展中國家的對立詞，前行政院長陳冲就質疑「入北說」的不合理，進而懷疑「我們究竟擺脫經濟殖民主義沒有」？

與其說「脫中入北」論有充分的學術理論依據，不如說這是為賴清德政府量身打造的政治口號宣傳。賴清德說不出口的心中期盼，其實是「脫中入美」，這和他上任後一貫的「倚美抗中」路線相符。因此賴清德對外主張一向是「和民主國家」站在同一陣線，因此親日親美沒有問題，「反中」立場絕不動搖。因為此一路線是「務實台獨工作者」賴清德的台派路線根本，中國都已經是「敵對勢力」的外國，「脫中入北」當然順理成章，更是對川普政府表態的最佳「投名狀」。

然而，盡管中美關稅大戰僵持如是，美國財長貝森特仍幾度強調美國與中國的經濟沒有理由必須脫鉤，對美中達成協議仍有一定期待。台灣不追隨美國腳步，竟要「引領風氣之先」和中國脫鈎，賴政府政略之不切現實，可見一斑。

就現實論，中國仍是台灣第一大出口市場，整體比重高達三成，「脫中」談何容易，賴清德連ECFA兩岸經貿協議都不敢輕易叫停，更何況在地理環境，文化關係甚至於政治壓力下，兩岸糾結難分的關係，又豈是賴政府一紙公文能夠改變。

台灣在法理上始終難以「脫中」，在政經實力上更難擺脫中共「一中」糾纏，妄想要川普政府能夠「挺台脫中」，而讓台海不生波，恐怕也只是賴清德一廂情願的癡心妄想。

歐美媒體都擔心，一旦美中經貿大戰下去，很難保障台海不生戰事。世局紛亂如是，賴清德政府想趁亂押寶，要川普改變「台灣是小偷」口吻，得到川普青睞，甘心出錢出兵來「保台」，只怕也是個幻想。畢竟這和「脫中入北」一樣虛假，完全不符合川普「讓美國再度偉大」現實主張。