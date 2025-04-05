川普關稅任性 國會要負最大責任

川普 在宣布關稅 的「解放日」記者會中表示：「2025年4月2日將永遠被銘記，因為這一天是美國工業重生的日子，是美國重新掌握命運的日子，也是我們開始讓美國再次富裕的日子。」「我想所有人都會記得今天。」

川普任性的關稅政策，是一場正在醞釀的經濟災難，所有人都會記得今天。有人說這是民主的正常運作。川普只在兌現競選時的政治承諾，選民也因此選了他。然而這僅是表面現象，事實上，將川普的關稅視為民主衰落的症狀，可能更為準確：美國正轉變為兼具威權主義和民主特徵的奇怪混合體系。

如果美國民主能正常運作，川普就沒有單方面的權力，徵收如此全面的關稅。然而，美國政治制度已經崩潰，導致總統所享有的權力遠遠超過正常的範圍。在許多政策領域，總統的職能不像被制約的民選首長，反而更像獨裁政權。

而從歷史上看，獨裁政權，無論是否民選，都存在著一個致命的缺陷：沒有人能阻止獨裁者按照自己的意願任性行事，從而導致國家災難。簡而言之，把美國看作一個既民主又不民主的新國家，就更能理解川普關稅政策的可能失敗。

支持川普的選民相信將享受政策帶來的好處，在民主國家，雖然煽動者常會贏得選舉，但另一方面，民主國家依靠法律規則來約束行政部門，以防止任何煽動者成為獨裁者。

在美國體制中，這意味著一套複雜的憲法制衡體系，其中之一就是憲法賦予國會、且只有國會有徵稅權。然而，川普如今沒有獲得法定授權來提高關稅，而是利用自行定義的緊急立法來繞過立法部門。

美國各級政府仍然有自由和公正的選舉，從這個標準來看，美國還是民主體制。但選舉並未發揮應有的作用，因為國會中的代表並未履行憲法賦予的決策職責。這是當前美國體制的專制成分，使得總統可以恣意根據自己的意願破壞全球經濟。

幾十年下來讓體制變形的罪魁禍首是國會。由於黨派之爭和政治怯懦，國會既無力也不願充當最高立法機構，相反的，它把大部分權力下放給行政部門。事實證明，整個政治體系、特別是國會，為陷入混合政治體系創造了條件。

有時，這是刻意的：授權總統透過行政機構制訂政策，形成保守派常譴責的「大政府」。有時，這卻是無意的：雖然國會賦予總統模糊的緊急權力，這些權力本應在特定情況下發揮作用，但實際上卻允許總統在各種「正常」政策中單方面採取行動。有時，國會甚至在關鍵政策問題上不採取任何行動，迫使總統透過對其權力擴大解釋來解決這些問題。

民主成功的關鍵原因是其正規化的決策過程。由於法律是透過合法、透明的程序修改的，並受到公眾辯論和法律監督，因此它們更有可能根據現有的最佳證據制訂，並在出現問題時得到糾正。

然而威權政體和混合政體擺脫了這些限制，這使得它們能夠更快地改變政策。但它也使得一個人或一小群人能夠僅憑一時興起做出激進的決定，從而帶來災難性的後果。

毛澤東在中國發起的「大躍進」導致1800萬至3200萬人死亡，這源於領導人堅持脫離現實的共產主義意識形態，俄羅斯入侵烏克蘭的災難始於普亭 個人深信烏克蘭民族主義是虛假的，該領土理應屬於俄羅斯。這個想法從普亭的個人想法變成真正的戰爭，因為沒有人可以阻止他。

如果川普按照憲法規定的正常程序，就不可能實施整個關稅方案。但美國缺乏公眾審議和對行政權力的多重制約，並不像一個正常的民主國家那樣運作，這使得川普能像毛澤東或普亭一樣，按照他獨特的想法行事。