川普關稅任性 國會要負最大責任
川普在宣布關稅的「解放日」記者會中表示：「2025年4月2日將永遠被銘記，因為這一天是美國工業重生的日子，是美國重新掌握命運的日子，也是我們開始讓美國再次富裕的日子。」「我想所有人都會記得今天。」
川普任性的關稅政策，是一場正在醞釀的經濟災難，所有人都會記得今天。有人說這是民主的正常運作。川普只在兌現競選時的政治承諾，選民也因此選了他。然而這僅是表面現象，事實上，將川普的關稅視為民主衰落的症狀，可能更為準確：美國正轉變為兼具威權主義和民主特徵的奇怪混合體系。
如果美國民主能正常運作，川普就沒有單方面的權力，徵收如此全面的關稅。然而，美國政治制度已經崩潰，導致總統所享有的權力遠遠超過正常的範圍。在許多政策領域，總統的職能不像被制約的民選首長，反而更像獨裁政權。
而從歷史上看，獨裁政權，無論是否民選，都存在著一個致命的缺陷：沒有人能阻止獨裁者按照自己的意願任性行事，從而導致國家災難。簡而言之，把美國看作一個既民主又不民主的新國家，就更能理解川普關稅政策的可能失敗。
支持川普的選民相信將享受政策帶來的好處，在民主國家，雖然煽動者常會贏得選舉，但另一方面，民主國家依靠法律規則來約束行政部門，以防止任何煽動者成為獨裁者。
在美國體制中，這意味著一套複雜的憲法制衡體系，其中之一就是憲法賦予國會、且只有國會有徵稅權。然而，川普如今沒有獲得法定授權來提高關稅，而是利用自行定義的緊急立法來繞過立法部門。
美國各級政府仍然有自由和公正的選舉，從這個標準來看，美國還是民主體制。但選舉並未發揮應有的作用，因為國會中的代表並未履行憲法賦予的決策職責。這是當前美國體制的專制成分，使得總統可以恣意根據自己的意願破壞全球經濟。
幾十年下來讓體制變形的罪魁禍首是國會。由於黨派之爭和政治怯懦，國會既無力也不願充當最高立法機構，相反的，它把大部分權力下放給行政部門。事實證明，整個政治體系、特別是國會，為陷入混合政治體系創造了條件。
有時，這是刻意的：授權總統透過行政機構制訂政策，形成保守派常譴責的「大政府」。有時，這卻是無意的：雖然國會賦予總統模糊的緊急權力，這些權力本應在特定情況下發揮作用，但實際上卻允許總統在各種「正常」政策中單方面採取行動。有時，國會甚至在關鍵政策問題上不採取任何行動，迫使總統透過對其權力擴大解釋來解決這些問題。
民主成功的關鍵原因是其正規化的決策過程。由於法律是透過合法、透明的程序修改的，並受到公眾辯論和法律監督，因此它們更有可能根據現有的最佳證據制訂，並在出現問題時得到糾正。
然而威權政體和混合政體擺脫了這些限制，這使得它們能夠更快地改變政策。但它也使得一個人或一小群人能夠僅憑一時興起做出激進的決定，從而帶來災難性的後果。
毛澤東在中國發起的「大躍進」導致1800萬至3200萬人死亡，這源於領導人堅持脫離現實的共產主義意識形態，俄羅斯入侵烏克蘭的災難始於普亭個人深信烏克蘭民族主義是虛假的，該領土理應屬於俄羅斯。這個想法從普亭的個人想法變成真正的戰爭，因為沒有人可以阻止他。
如果川普按照憲法規定的正常程序，就不可能實施整個關稅方案。但美國缺乏公眾審議和對行政權力的多重制約，並不像一個正常的民主國家那樣運作，這使得川普能像毛澤東或普亭一樣，按照他獨特的想法行事。
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