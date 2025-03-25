川普安撫普亭 邀習訪美 目的為何？

川普 上台兩月餘，國際大勢快速演變；歐洲尋求自立，英法德等國將組自願聯盟加碼援助甚至駐軍烏克蘭，川普轟炸葉門胡塞(青年運動)武裝，限伊朗兩個月內回應取消核武計畫，否則威脅動武；美國懸賞1500萬元通緝四名幫伊朗走私武器零組件的中國公民。伊朗如屈服，美國在歐洲、中東負擔將大幅減輕，可全力對付中共 ，看似川普的策略路線圖湧現，但他邀習近平訪美，是「抗共」或「和共」，確有待發展證實。

川普要和普亭 通話，被放鴿子，乾等一小時卻未動怒，川普的和平方案要求烏克蘭割地換取和平，使奄奄一息的俄羅斯經濟重獲生機，普亭卻無視川普停火30天提議，雙普通話才結束立即猛攻烏克蘭，俄方視為初步勝利，北約和烏克蘭對川普的信心直墜，除非川普安撫普亭是為更宏大目標——全力對抗中共布局，否則確實有很大爭議。

川普用極限施壓不分敵人或盟友，與加拿大、墨西哥關稅戰，提高中國貨關稅，即將宣布對「骯髒15國」(dirty 15)加徵關稅，歐洲、台、日、韓都列名。川普下令轟炸葉門在劍指伊朗，限伊朗兩個月內終止發展核武，傳菲律賓前總統杜特蒂被捕，押送海牙國際法庭審判，也與美國忌諱他親中，聲言把美軍趕出菲律賓有關。

但川普又邀習訪美，展現友誼善意，外界出現「友中」或「抗中」之爭，台灣也有「疑美」「信美」的爭議。美中戰略競爭無法逆轉，悲觀者甚至認為美中必有一戰，川普邀習訪美，習如成行面對的「川普清單」將很長：平衡貿易逆差、兌現2000億美元對美農產採購、續買美債、停止挑戰美元國際交易地位、台海和平、南海主權、竊取智慧產權和軍事商業機密、新冠病毒究責等，川普有一籮筐難題等著習配合解決。

習也有國內壓力和包袱，籌碼有限，除非屈從川普，否則訪美能達成什麼目標毫無把握，何況川普的情報總監辦公室20日剛公布，習近平家族涉商業利益貪腐報告，像在對習下馬威施壓。

川普逼台積電擴大投資美國1650億美元，增開三工廠、設研發中心，逾200家台積電下游廠商可能跟進移美，晶片先進製程移植美國後，疑美論者指台灣將失去「護國神山」矽盾保護，台海如開戰，美國必要時可放棄台灣，不再有晶片供應危機。但台積電即使數年後在美全面投產，只能滿足美國市場10%需求，馬斯克和商務部長盧特尼克說得很清楚，美國和世界依然倚重台灣。

美軍高層、智庫近期屢指習可能2027年動武攻台，用武統台灣彌補治理中國混亂、經濟失速等過失，想歷史留名。賴清德宣布，中共是境外敵對勢力，綠營發動罷免國民黨立委、驅逐宣揚武統的三名陸配，島內「紅色恐懼」更增台海不安定感，台灣處境和烏克蘭一樣，但美台很多做法像在彼此呼應。

川普不像拜登四次宣示中共如侵台美軍將協助護台，改採戰略模糊，拒絕承諾保台，還說習近平是好朋友、動武是很嚴重的事，美國不想陷入類似處境。川普21日宣布第六代戰機F-47時說，美國不想和中國戰爭，但戰爭如避免不了，美國完全有能力應對。

疑美論者質疑，如中共提供足夠誘惑，川普可能把台灣交易給中共。問題在台灣戰略地位攸關美國在太平洋海權優勢，還牽涉美中戰略版圖之爭，影響美國國家利益遠高於烏克蘭。川普要收回巴拿馬運河，導致李嘉誠出售全球43個港口營運權，重挫中共一帶一路想與美國海權爭霸，說明了很多事。

川普的閣員一再強調中共威脅，川普對普亭綏靖妥協多少帶「拉俄制中」色彩，想換取普亭旁觀美國對中共絕殺，中共可能成普亭給川普的投名狀。川普最後是強力對抗中共，抑或像對普亭一樣妥協，美中關係如何演變，就等時間證明。