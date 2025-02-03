因應川普2.0 民主黨必須找回黨魂

川普 1月20日以手不按聖經的反傳統方式，宣誓成為新一任總統才沒幾天，他帶給美國甚至世界的變化和爭議，卻可用「天翻地覆」來形容。已失去白宮和國會參、眾兩院而處於低谷，仍在療傷止痛的民主黨 ，2月1日選出新的全國委員會主席，不僅將成為民主黨的新門面，還將代表著民主黨何去何從的方向。

此刻的民主黨一派主戰、一派主和，莫衷一是。主戰者認為民主黨應堅壁清野，力阻或至少拖延川普的人事任命案，不惜為阻擊川普行政令打憲法官司；主和者則認為，民主黨應認清如今是共和黨 完全執政的事實，吸取過去被進步派綁架、政黨路線左傾的教訓，先在民眾關切的民生議題和移民議題上展現與共和黨合作的姿態，在沉潛中探索主流民意，等待川普政府犯錯時再出擊。

猶記2016年當川普爆冷擊敗民主黨候選人喜萊莉．柯林頓，贏得總統大選後，民主黨內迅速形成一致反川的聲音，在國會兩院也形成有力的制衡力量。正因如此，民主黨對於敗選未作深刻檢討，未看到民主黨在「政治正確」、「多元化」、「性別認同」等議題走極端，已讓民眾生厭，而民主黨對非法移民的放任和庇護更使得民意的天平嚴重向共和黨傾斜。

2024年大選，川普不僅在所有戰場州都勝選，普選票大勝，共和黨的參院席次也大增，有如一聲棒喝，讓民主黨人錯愕，至今未能緩過氣來。儘管如此，大家似乎都認識到，民主黨並未山窮水盡，只要洗心革面，仍能東山再起。

CNN最新民調顯示，多達58%的民主黨人現在認為，民主黨必須實行徹徹底底的改革，也有多達65%的民主黨人認為民主黨必須堅守自己的信仰，守住民主自由的黨魂。

民主黨人必須利用選舉全國委員會主席的機會深刻反省，檢討的重點之一，民主黨並非只是輸在與選民溝通不良，而是犯了方向性錯誤，自認在墮胎、學貸、性別、移民等議題有優勢，可以抵消民眾對通膨、無證客問題的抱怨。

檢討的重點之二，在民主黨的角色如何重新定位。川普就像一個會變戲法的魔術師，成功地把民主黨和共和黨的角色易位，民主黨成了富人、精英階層的政黨，共和黨倒成了勞工階層、普羅大眾的代言人，共和黨在少數族裔和藍州的支持率因此大增，甚至翻轉，民主黨不輸才怪。

檢討的重點之三，民主黨自認有傳統選舉組織戰的優勢，沿襲過去挨家挨戶敲門拉票、讓好萊塢明星站台的老方法助選，卻未料川普陣營早就利用社媒和網紅深入人心。

不過對於民主黨來說，也有好消息。川普上任才幾天，便真面目畢露。其一，川普內閣億萬富豪、科技寡頭雲集，其減稅政策、取消法規監管措施等，都為有錢人設計，甚至川普提名的富豪財長貝森特公然反對將勞工最低時薪7.25元提高；川普夫婦兩人都推出加密幣，大撈支持者錢財，觀感實在不佳，勢必有助於普通選民認清川普政府的本質。

其二，川普政府報復政敵、開除不忠者、全面特赦國會暴亂暴徒、取消政府的多元化部門和開除監督政府的督察長，換上親信等，對他競選時承諾的降物價、改善民生卻無暇顧及；川普忙於意識形態和文化戰爭之日，就是民主黨人思考如何靠民生議題，贏回民心之時。

其三，共和黨現在奉行「兩個凡是」，凡是川普說的都是對的，凡是川普做的都是愛美國的。黨內容不下異議，即使政策有偏差，糾錯也難。這是共和黨的不幸，對民主黨卻是機會。

共和黨不可能永遠執政下去；它的大包袱就是川普。由於他四年後不能再任總統，他可以毫無顧忌地任性做事，到頭來共和黨及新的領導人都得概括承受。有什麼樣的後果，慢則四年後總統大選時會看到，快則兩年內的期中選舉就可見分曉。