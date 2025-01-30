加薩停火協議 應該歸功於誰

拜登去年5月31日首度提出以色列 與哈瑪斯停火協議藍圖，經過千辛萬苦的折衝，終於在總統卸任前四天達成協議，但川普 卻誇口說，之所以能夠達成協議，是因為他即將就任「才得以實現」，記者就此詢問拜登，究竟該歸功於他還是川普時，已準備離開的拜登回頭看了記者一眼說：「開什麼玩笑。」

但這並不是個玩笑，而是嚴肅的國際政治，尤其雖然以色列和哈瑪斯已經進行了第一輪的人質／囚犯交換，停火大體得以維持，可是能否進入最終要以軍全面撤出加薩 、永久停火的第二、三階段，與協議最後究竟是如何達成的答案，有莫大的關係。

美國去年5月底雖然就提出停火草案，當時的國務卿布林肯還一再往來中東穿梭，並且再三警告說，這可能是雙方達成協議的最後機會，但最後仍然一籌莫展，這當然是與以色列堅持反對有關。

以色列總理內唐亞胡在交涉過程中，提出種種以色列的安全顧慮，要求以軍不能撤出加薩，要求據守加薩與埃及之間的費城走廊，還提哈瑪斯繼續掌權是不可接受的、不准巴勒斯坦居民返回加薩北部的家園等等。

這些安全考慮都是來自執政內閣中的極端右派，他們威脅內唐亞胡，如果同意美國的停火協議，就要讓內唐亞胡下台，這意味著他無法繼續以總理職位保護自己不入獄，一環套著一環，這讓協議半年多以來，內唐亞胡與哈瑪斯相互指責，無法定案。

最後之所以成功，拜登政府堅稱，主要因為美國外交手腕，以及鍥而不捨的努力，拜登說，「我們從來沒有放棄達成雙方停火的目標」。

也有人說，中東權力結構劇變，讓以色列有安全感，不僅是哈瑪斯的領導層被暗殺消滅殆盡，以色列還重挫黎巴嫩的真主黨，更重要的是，背後撐腰的伊朗防空系統都遭到摧毀，門戶大開，連伊朗的盟友敘利亞阿塞德政權，都在12月被反抗軍推翻。

但真正原因，還是美國大選中川普勝選；川普派他的特使魏科夫(Steve Witkoff)在中東活動，而且還單獨在11日與以色列總理內唐亞胡會面，並在協議達成之際，和拜登的中東特使麥格克(Brett McGurk)一同會見了以哈之間的重要調解人卡達領袖。

拜登解釋，是他讓川普團隊參與加薩停火談判，為的是讓美國「齊力發聲」，川普上任後能夠共同執行停火。

但根據「國土報」報導，當內唐亞胡要求魏科夫將會議推遲到安息日之後時，魏科夫直接拒絕，稱「會議要如期舉行」，內唐亞胡也只好乖乖地與他見面，透過這次會議，川普發出最後通牒：「要麼與哈瑪斯達成協議，要麼承擔責任並承受後果」，川普的訊息很明確：內唐亞胡必須同意達成協議，否則自己看著辦。

內唐亞胡其實不怕拜登，美國曾經以暫停軍援，要求以色列放寬對加薩的人道援助，結果反而是拜登先屈服解禁，但從過去打交道的經驗，內唐亞胡知道川普向來不按規則行事，若不照他的意思，未來的四年就難過了，所以只好乖乖屈服。

不過同意停火協議，是要付出政治代價的，在內閣會議同意協議當天，以色列聯合內閣的其中一個極右盟友、國家安全部長帶同該黨的七位國會議員退出政府，讓執政聯盟在120席的國會中，只剩下61席的多數。另一個極右政黨盟友不退出政府的條件則是，要在為期六週的第一階段停火之後重啟戰爭，繼續推進消滅哈瑪斯的戰爭目標。

政治就是妥協，尤其是對最大的壓力妥協，以色列內唐亞胡政府現在面對的危機，已經不是加薩的哈瑪斯，或是內部的左派右派，正是美國的川普政府，不過川普25日要求約旦、埃及和其他阿拉伯國家，增加安置約150萬來自加薩的巴勒斯坦難民，而且暗示他可能支持「徹底清空」加薩走廊，對內唐亞胡而言，究竟川普是魔鬼，還是天使，現在還難判定。