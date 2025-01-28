執政用復仇開端 川普願景難實現

川普 上任後已簽署逾200個行政命令，超過以往每位總統任內所簽行政命令數目。他的「黃金時代」用復仇作開端，推翻拜登政策、撤換將領、解雇DEI聯邦員工、特赦2021年國會暴亂所有參與者、退出WHO和巴黎氣候協定，在各地抓非法移民 ，雷厲風行，氣象一新。民調卻顯示，有些舉動並未獲選民壓倒性支持，很多願景終難以實現；有人預估，川普和民眾、媒體的蜜月期最多一年，很多支票甫上任已開始延期或跳票。

川普第二任期準備比第一任期充分，表現狠辣、強硬、果斷、迅捷，復仇欲望驅動施政。他上任後許多作為，包括宣布投資5000億興建人工智能(AI)基礎設施，幹勁十足，帶給美國新氣象，讓人看到新政新希望，但也有許多風險和危機。

川普宣稱就任24小時內可結束烏俄戰爭，現在延長到六個月內結束烏戰。他威脅普亭如不就俄烏停火談判，美國將對俄實施更多制裁。對所有外國貨加徵10％額外關稅，中國貨關稅再增60%已押後至4月再說，川普可能寄望用分拆抖音(TikTok)，讓美商併購半數與北京談判。川普也威脅金磚國家如推動「去美元化」將予報復，對墨西哥徵關稅，施壓墨國管控非法移民，也破解中國在墨西哥新建產業鏈避稅。

川普復仇行動疾速，上任數小時即命令聯邦機關所有多元化雇用(DEI)員工，立即帶薪休假，很快會被解職；撤除海岸防衛隊四星女上將費根領導權，國防部罕見取下四星上將、前參謀首長聯席會主席密利 照片，解除密利的顧問職務。川普指密利曾私下兩次和解放軍將領通話，保證美軍不會對中國開戰、涉嫌叛國，而拜登卸任前幾小時特赦密利，卻難阻止川普清算美軍中的建制派，預料高層人事更迭還有下一波。

川普也撤銷數十名前情報人員安全許可或特勤保護，包括前國安顧問波頓。川普任命巴特爾(Kash Patel)出任聯調局長，他聲言將探挖「政府犯罪團夥」(government gangsters)，報復所有不利川普的人；波頓說，遭秋後算帳名單相當長，很多人非常擔心。

川普重掌權後恨字當頭、恩仇必報，盡情發洩蓄集四年的怨氣，用震懾手段對付內部政敵，絲毫不理會整合和團結國家，這是硬漢作為或變本加厲整垮建制派，見仁見智。提拔賓州刺殺事件衝向講台保護他的特勤人員庫朗(Sean Curran)出任特勤局長；防長則挑忠於他的赫塞斯(Pete Hegseth)，操守有瑕疵、缺乏行政經驗，卻要領導全球最強大軍隊，如非副總統范斯投下關鍵票，在參院都難通過，軍中將領或歷史學家將如何評價，川普都不在乎了。

川普打破條框、謹慎處理大國關係，以中俄為首要，暫忽略歐洲或東亞盟邦。他似想重組美中俄三角關係，要求OPEC降油價、美國將大舉開採石油，如能壓低全球油價，將讓普亭的戰爭打不下去；美國也用盡手段抽走中國經濟血脈根柢，習近平、普亭都在提防對方被川普攻陷，習普在川普就職次日通話，重申親密盟友牢不可破，可見川普的不可測，讓敵對國和盟友都緊張。

川普暫緩針對中國出招，想在百日內訪華，給習近平帶來喘息空間，但北京最終如無法順應川普意思調整對美政策，配合勸普亭停戰撤軍，中共將面對翻臉的川普，美中關係將更加地動山搖。

川普初上任民調支持率47%，很多人不喜歡川普，卻喜歡他的政策。58%民眾贊同減少非法移民和庇護，但特赦國會暴亂被法院定罪的暴力分子，與Law and Order背道而馳，高達六成民眾反對，僅兩成支持。國安部在各地抓捕非法移民，牽動人心，對照拜登政府四年來袒護罪犯、大失民心，丟失執政權毫不冤枉。

川普強硬操作下，執政蜜月期也可能加快結束，最終他領導的是否仍是「半個美國」，美國能否在他強硬政策驅動下再度振興和偉大，都只能等著看。