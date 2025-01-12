濫用國家安全 將破壞國際貿易環境

「國家安全」一詞最近十分熱門，但卻常無限上綱，被拿來當作干涉商業協議的藉口；拜登總統在卸任前夕以此為由，封殺日本 新日鐵150億美元收購美國鋼鐵公司，這個決定雖贏得工會的讚揚，卻遭到國內外的猛烈批評。這種忽視產業現實、政治掛帥的認知，對國際經濟構成重大挑戰，也凸顯出對國家安全的過度解讀，會被拿來作為保護主義藉口。

反對者批評，這是一個很糟的決定，因為這並不能保護工會工作，反而可能會導致美國鋼鐵公司破產，而且更損及美國對外國直接投資的立場，畢竟，這次外國收購案不是來自中國或俄羅斯這樣的競爭對手，而是來自美國的長期盟友日本。

日本是美國在亞洲最大、最重要的盟友，兩國在1945年二戰後，美國占領日本期間建立起密切關係。日本全國數十個軍事基地駐紮著近6萬3000名美國士兵，華盛頓一直敦促日本加強國防能力，以制衡中國日益擴張的軍事實力。日本則指望美國提供核防禦保護傘，以抵禦鄰國中國、俄羅斯和北韓。

對於華府拒絕新日鐵收購美國鋼鐵的決定，批評者指稱華盛頓對待日本，就像對待潛在對手中國一樣。「日本時報」發表社論指出，「什麼時候盟友不再是合作伙伴？顯然就是當一家日本公司試圖收購一家代表性美國公司時。」並補充說：「雙方信任已遭到極大損害，而且不知道要採取什麼措施才能彌補這種損害。」

但是日本也是五十步笑百步，在加拿大財團有意收購日本7-Eleven母公司後，內閣官員跳出來高聲反對，理由也是「國家安全」，擔心在地震頻仍的日本一旦出現重大天災，掌握在唯利是圖的外國財團手中的連鎖便利商店，無法提供接濟災民的服務。

拜登和川普 都支持對美國進口鋼鐵和鋁徵收更高的關稅，聲稱這是為了保護美國免受不公平貿易行為和大量廉價進口產品的影響。2018年，川普以「國家安全」為由對日本鋼鐵進口徵收25%的關稅，拜登政府則於2022年允許部分配額的日本鋼鐵產品免關稅進口。超過配額部分則須繳納25%的關稅。

但在另一個真正事關「國家安全」的議題上，拜登和川普的立場卻南轅北轍。聯邦調查局對國會表示，TikTok 對美國國家安全構成威脅，因為中國政府可以利用該程式向美國用戶宣傳虛假資訊，甚至可能利用TikTok入侵美國人的手機和其他設備。因此去年美國國會通過並由拜登總統簽署了一項法案，強制TikTok母公司字節跳動若未能在1月19日前出售TikTok，美國將禁止其在美國營運。

然而川普卻反對TikTok被禁，真正原因竟然只是因為他在該平台上很受歡迎。與X一樣，TikTok也充滿著準確和虛假的資訊、爭議和陰謀。但川普並不介意，只要人們在裡面愛他。他更看重的是自己的人氣。以川普的個性來看並不奇怪，但卻令人失望。

世界各國愈來愈習慣以國家安全為由，對投資和貿易進行限制。這種作法讓人擔憂產品或服務隨時可能被任意宣布為安全威脅，現有貿易協定的有效性被破壞，這可能導致全球市場分裂，出現高關稅、配額和其他貿易壁壘，對消費者和企業帶來負面影響。

各類貿易協定中，雖然都有國家安全的例外條款，但重點是在面對真正威脅時，保護核心利益。然而，安全威脅的定義已被大幅擴展；經濟競爭和假設風險現在經常被用作保護措施的理由，破壞了以可預測性和互惠互利為基礎的國際貿易協定。

這使得跨國企業營運和投資決策變得複雜，不再能夠仰賴開放貿易環境。針對國家安全問題的不確定性給世界帶來了挑戰，因為沒有一個國家能夠完全自給自足，必須依賴全球貿易以滿足人民的需求和推動經濟成長。