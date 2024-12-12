南韓戒嚴鬧劇 尹錫悅「自我政變」

南韓 3日晚的戒嚴令，被形容為尹錫悅 的「自我政變」(self-coup)，過去也有前例，譬如祕魯的藤森總統，雖然總統宣誓效忠憲法，也有至高無上的權力，但是總覺得國會掣肘、反對黨作對，恨不得超越法律，統統抓起來，這就是尹錫悅與藤森的心境，只不過藤森成功，而尹錫悅卻失敗了。

南韓總統尹錫悅任期才剛過半，但卻引發許多爭議，從就任到現在，總統與執政黨內部鬥爭一直不斷，主要圍繞著總統夫人金建希，從她收受名牌包事件後，尹錫悅堅不認錯；但執政黨面臨議會選舉的壓力，要與總統伉儷切割，尹錫悅不僅沒有支持黨中央，反而要求黨魁韓東勳辭職，宣布戒嚴，事先完全沒有計畫，與現實完全脫節，只維持了六小時，就倉皇收兵，真算是南韓總統歷史上最愚蠢的自爆事件。

在這三天戒嚴鬧劇內，股市總市值蒸發了400億美元，宣布戒嚴令後，韓元一度跌掉2%，短短六小時內，尹錫悅讓南韓倒退了10年。

作為南韓最重要的盟邦，美國對這場鬧劇並不買帳，副國務卿坎伯4日就指出，這是「嚴重的誤判」，國安顧問蘇利文也表示，「我們沒有(提前)接到任何方式的協商」，「我們也是看了電視才知道，和全世界其他人一樣」，美國的不滿，溢於言表。美國國防部長奧斯丁原訂本周訪問日本和南韓，且已協調美日韓美國防部長會談方案，但對口的南韓國防部部長金龍顯，卻因介入戒嚴令請辭，奧斯丁因此在訪問日本之後，取消訪韓。

尹錫悅的冒進，更讓韓美同盟陷入危機，美國不僅明確表達「不信任」，同時也在牽制尹錫悅，防止他再次蠢動，畢竟目前軍隊統帥權還是在名義上的尹錫悅總統手中。

可是作為國家領導人，尹錫悅已經結束了，雖然不知道總統的職稱還能維持多久，但他已失去總統的資格；尹錫悅總統任期，還有兩年半，放任他在職位上，不知道還會出多少亂子，所以反對黨聯合其他在野黨，提起彈劾 案，要他立即下台。

彈劾案通過，需要國會議員三分之二的200票，但7日晚只有包括192名在野黨議員和3名國民力量議員在內的195人進行了投票。由於參與表決的議員，沒有達到法定人數（200人），彈劾案自動作廢，但反對黨宣稱，每周要發起一次彈劾，配合議場外示威的群眾，直到他下臺為止。

可是執政的國民力量黨要尹錫悅「有序下台」，杯葛投票，理由是，如果彈劾通過、提前大選，將造成國家混亂，尤其政權可能將落入民主黨黨魁李在明之手，李在明正因15項嫌疑受審，國家不能交給確定有罪的人。

尹錫悅7日已表示「將把包括任期在內的今後政局穩定方案，全權委託給黨」，執政黨黨魁韓東勳的策略是：尹錫悅繼續作為「植物總統」留任，但退居二線，縮短總統任期，同時修憲改變目前總統制，讓他「有序下台」。

在野黨大罵，國民力量黨只顧著自己的政治私利，不願放棄執政特權，從而為下屆大選爭取時間。國民力量內部已計畫尹錫悅最遲明年3月下臺，然而，如今卻傳出尹錫悅不願下臺，他寧願被國會通過彈劾，未來在法庭上為發動戒嚴的行徑據理力爭。

南韓警察廳已針對此事件提出偵辦，並對總統尹錫悅等11名涉戒嚴事件核心人員立案調查，並對尹錫悅禁止出境，隨著調查的進一步深入，尹錫悅的行徑必然會進一步暴露在大眾面前，目前民氣高漲，贊成彈劾尹錫悅的高達八成，尹錫悅與國民力量黨，終究要接受民意的考驗。

馬克思在《路易·波拿巴的霧月十八日》評論：「一切偉大的世界歷史事變和人物，都出現兩次：第一次是作為悲劇出現，第二次是作為鬧劇出現。」如果全斗煥的12/12首爾之春政變，是南韓歷史上的悲劇的話，尹錫悅的「自我政變」就是鬧劇了。