我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

代理勞工部長蘇維思訪紐約 支持新移民找工作

華人創遠程服務降成本 由海外員工透過Zoom助點餐、結帳

找到溫暖？岸田美國會演說「從沒在日本國會獲熱烈掌聲」日網炸鍋了

編譯周辰陽／即時報導
日本首相岸田文雄正在美國進行國是訪問，11日向國會兩院聯席會議發表演說。（路透）
日本首相岸田文雄正在美國進行國是訪問，11日向國會兩院聯席會議發表演說。（路透）

日本首相岸田文雄正在美國進行國是訪問，11日以英語向國會兩院聯席會議發表演說，熱情地闡述了日本的外交立場，獲得了許多參眾議員報以熱烈掌聲，但根據日媒報導，岸田在演說一開始的玩笑話，卻在日本國內引來網友的冷嘲熱諷。

根據演說當時影像，岸田向相關人士表達謝意後，實際演講的第一句話是「我從來沒在日本國會得到如此熱烈的掌聲」，引發現場一陣笑聲。但中日體育報導，內閣的支持率沒有上升的跡象，日本國會也在政權局勢嚴峻之際持續受到追究，岸田此時卻滿臉笑容，拿兩國國會之間的差異在開玩笑，引發了大批日本網友的不滿。

根據轉述，「熱烈掌聲」翻成日語的關鍵詞「すてきな拍手」12日迅速登上社群媒體平台「X」（推特）的熱門趨勢。網友發文痛批，「不是因為沒有做會讓國民想要鼓掌的事情嗎？」、「既然有餘裕說笑話，那也能夠毫不費力地說明秘密資金問題了吧」，「向國民增稅，自民黨在逃稅，不可能會有掌聲的」。

日刊體育指出，永田町也有一種強烈的觀點，即岸田在執政自民黨的政治獻金醜聞上，並未盡到身為黨魁的責任，在日本國會沒有得到掌聲是「自作自受」。

日本 岸田文雄 眾議員

上一則

美國2000萬人申請延後報稅 史上新高

延伸閱讀

拜登接待岸田 手上忙烏克蘭、以色列 心中卻惦記中國

拜登接待岸田 手上忙烏克蘭、以色列 心中卻惦記中國
岸田國會提美日嚇阻中 「烏克蘭今天 可能是東亞明天」

岸田國會提美日嚇阻中 「烏克蘭今天 可能是東亞明天」
美日菲領袖展開會談 拜登：美防禦承諾如鐵般堅定

美日菲領袖展開會談 拜登：美防禦承諾如鐵般堅定
一洲焦點／美日菲峰會 既不在場又在場的台灣

一洲焦點／美日菲峰會 既不在場又在場的台灣

熱門新聞

篤定代表共和黨角逐2024年總統大選的美國前總統川普，6日晚間在募款餐會上再度拿移民問題作文章。(路透)

川普募款會要這2國人快移民來美 嗆現在的移民都「出身監獄」

2024-04-07 22:48
1990年代遭控殺妻的前職業美式足球NFL明星球員辛普森(OJ Simpson)10日過世，享壽76歲。圖為1995年，他在殺妻案庭審現場被宣判無罪。(路透資料圖片)

90年代殺妻案轟動一時 前NFL明星球員辛普森癌逝

2024-04-11 11:04
國土安全部部長梅奧卡斯(左)表示，他今年2月18日在維也納會晤中國國務委員、公安部部長王小洪(右)時，曾討論讓中國就接回遭美國遞解的中國無證客一事。(取自國土安全部官網)

梅奧卡斯：美中談判 遞解中國非法移民

2024-04-06 21:27
前總統川普。(路透)

川普金融詐欺民事訴訟1.75億擔保金被法院「退回更正」

2024-04-04 10:38
副總統當選人蕭美琴日前到捷克訪問。圖左為捷克參議院議長韋德齊（Miloš Vystrčil）右一為台駐捷克代表柯良叡。 圖／取自捷克參議院議長韋德齊（Miloš Vystrčil）Ｘ平台

傳北京監控蕭美琴訪布拉格險釀車禍 成捷中外交事件

2024-04-05 15:50
蔣莎樂(右)4日宣布破獲一起涉及千萬元的殺豬盤騙案。(記者顏潔恩 / 攝影)

紐約檢調破獲逾千萬元「殺豬盤」 華人受害多 騙子帳戶可能設在中國

2024-04-05 02:30

超人氣

更多 >
90年代殺妻案轟動一時 前NFL明星球員辛普森癌逝

90年代殺妻案轟動一時 前NFL明星球員辛普森癌逝
韓裔名廚想為自家辣椒醬名字註冊專利 華裔商家鳴不平

韓裔名廚想為自家辣椒醬名字註冊專利 華裔商家鳴不平
年薪10萬以上 目前企業最需要的10個遠距工作

年薪10萬以上 目前企業最需要的10個遠距工作
名目用盡？ 目前餐廳加收費用就屬這項最奇葩

名目用盡？ 目前餐廳加收費用就屬這項最奇葩
侵吞金額達GDP近6% 越南地產大亨張美蘭被判死刑

侵吞金額達GDP近6% 越南地產大亨張美蘭被判死刑