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教堂山北卡大學因槍案停課3天 今鳴鐘向副教授嚴資杰致敬

編譯潘勛／綜合29日電
教堂山北卡大學學生29日在磚路上用粉筆寫下「共同療傷」，鼓勵同學們攜手走出傷痛。(美聯社)
教堂山北卡大學學生29日在磚路上用粉筆寫下「共同療傷」，鼓勵同學們攜手走出傷痛。(美聯社)

教堂山北卡羅來納大學宣布，29日至31日的全校課程全部取消，顯然是因博士生齊太磊(Tailei Qi)槍殺導師嚴資杰(Zijie Yan)一事太過震撼，全校心有餘悸之故。

北卡羅來納州當地媒體WRAL報導，學校網頁指出，確定嚴資杰教授為嫌犯齊太磊的博士論文導師。

嚴資杰是教堂山北卡大應用物理科學系副教授，專攻奈米科技。齊太磊在該校攻讀博士進入第二年，自2022年初便與嚴資杰研究群小組密切共事，28日槍殺嚴資杰後，已遭羈押。警方表示，本案發生在校園裡的實驗室。

嚴資杰與齊太磊近些年曾合著研究論文，討論雷射光束在奈米粒子的效應。據應用物理科學系網站刊出論文顯示，嚴副教授最近的研究，專注在稱為「光鑷」(optical tweezers)的製程，動用雷射光來研發先進奈米機器人，放進細胞。

28日被教堂山北卡大學博士生齊太磊開槍殺害的人，獲證實是他的指導老師嚴資杰副教授...
28日被教堂山北卡大學博士生齊太磊開槍殺害的人，獲證實是他的指導老師嚴資杰副教授。師生們29日紛前往案發地點獻花紀念。(美聯社)

教堂山北卡大學校長古斯基維茲(Kevin Guskiewicz)29日晚間記者會表示，嚴資杰是備受愛戴的同事、導師和校園裡許多人的朋友，也是兩個孩子的父親；槍擊案造成巨大損失，損害大學社區裡本視為理所當然的信任及安全；校方將致力於重建社區的信任、安全感。

他說，學校的標誌性建築─鐘樓將於30日鳴鐘，向嚴資杰致敬，他鼓勵學生們屆時向嚴資杰默哀。

槍案發生在28日午後1時過後不久，齊太磊已被控一級謀殺罪。

教堂山北卡大駐警隊長詹姆士(Brian James)表示，羈押嫌犯是為了讓警方得有機會，既了解為何、如何這起槍擊案會發生，另讓警方了解行凶動機，為何今天會發生此案。

教堂山北卡大學鐘樓30日將鳴鐘，紀念遭槍殺的華裔副教授嚴資杰。(美聯社)
教堂山北卡大學鐘樓30日將鳴鐘，紀念遭槍殺的華裔副教授嚴資杰。(美聯社)

凶嫌齊太磊現年34歲，外界對他的印象是「一向很安靜」。

齊太磊由路易斯安納州立大學及中國的武漢大學都取得碩士文憑。齊太磊的同學、專案共同研究員史考特(Aiden Scott)表示，真想不到他是那種人，能幹出這種事。

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