比打針方便 口服減重藥潛力大 藥商搶研發

FDA去年11月批准的諾和諾德藥廠的Wegovy減重藥。(美聯社)

胰妥讚(Ozempic)等注射型糖尿病 藥物因具有減重 效果大受歡迎，然而由於許多人厭惡或害怕針頭，促使藥商尋求研發可供口服的配方，研究口服配方並非易事，但若成功，減重藥片可能吸引許多患者，同時還比注射用版本便宜數百元。

這一可能達數十億元的潛在商機已吸引禮來藥廠(Eli Lilly)、丹麥製藥公司諾和諾德(Novo Nordisk)、輝瑞(Pfizer)等大型製藥商投入，成為藥物研究最熱門的領域之一。

目前發展較完善的是諾和諾德研發的藥片型態「司美格鲁肽」(semaglutide)，semaglutide是減肥注射藥的主要成分。

諾和諾德5月表示，一項研究中，每日服用這一實驗性藥片達68周的人群減去17.4%的體重，這一減重數值與和類似Ozempic的藥物Wegovy的測試結果相似。

諾和諾德計畫於今年稍晚向美國與歐洲藥物監管機構申請批准該藥片。

諾和諾德的Ozempic、Wegovy，以及禮來藥廠的Mounjaro崛起成為熱門減重藥物，受到名人吹捧，在臉書、TikTok等社群媒體皆有熱烈討論，這類藥物起初批准用於治療糖尿病。

但注射型糖尿病藥物既昂貴又複雜，必須在特定的溫度貯藏，而部分人對針頭感到恐懼，分析師 預測減重藥物市場將非常龐大。

BMO Capital Markets分析師西格曼(Evan David Seigerman)預估，藥片形式的減重藥物可能占總市場的15%左右，他預測未來幾年的全球年度銷售額將達到1000億元。

醫師和分析師表示，考慮到化學成分，藥片形式的減重藥物不太可能超越目前每周注射一次藥物的減重效果，有些藥片的效果甚至可能更差，而且比起每日服用藥片，部分患者可能較偏好每周注射一次的便利性。