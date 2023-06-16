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疫情後遺症 青少年凶殺、自殺率飆升 分創25年與50年新高

記者張聲肇、編譯徐薏茹／綜合報導
16歲的女孩一人待在公園裡，她被欺凌及同校男孩威脅；疫情期間，青少年的凶殺、自殺率分別創新高。（美聯社）
16歲的女孩一人待在公園裡，她被欺凌及同校男孩威脅；疫情期間，青少年的凶殺、自殺率分別創新高。（美聯社）

新冠疫情雖趨緩，但疫情期間對居民的影響範圍仍在擴大；聯邦疾病防治中心(CDC)15日公布的報告顯示，疫情對美國人心理健康衝擊大，不僅較高齡青少年的凶殺率在新冠疫情期間上升至近25年的最高點，20歲初成年人的自殺率為50多年來最糟，罹患憂鬱症的人口比例也增加。

研究人員15日公布結果顯示，2001年至2021年期間，10至24歲人群的凶殺與自殺率驟升，專家指出，可能的原因包括更高的憂鬱症比率、心理健康服務取得有限，以及美國家庭槍枝的數量。

維吉尼亞聯邦大學吾爾芙(Steven Woolf)博士指出，這一增長趨勢令人擔憂，反映出年輕族群的心理健康危機，以及調整幾項政策的需求；吾爾芙未參與CDC研究。

2021年，10至24歲人群中有54%自殺與93%凶殺案件使用槍枝。

自殺與凶殺是這一年齡組的第二與第三大死因，排在車禍、溺水、用藥過量等意外死亡的類別之後；其他研究人員根據死因將數據分類，得出的結論是：槍枝是現在最大的美國兒童殺手。

報告還發現，較高齡青少年及年輕成年人的自殺與凶殺死亡率仍遠高於10至14歲的青少年。15至19歲的青少年中，凶殺死亡比自殺死亡更常見，而自殺在更低齡及更高齡的年齡組別中則更常見。

另方面，成年女性憂鬱比率為24%，男性13%；18-24歲年輕人的比率是21.5%，65歲以上長者，有14.2%曾被診斷出憂鬱症。白人和教育程度高中以下者，憂鬱症的比率較高。

而西維吉尼亞是美國最憂鬱的州，多達27.5%成年人曾經或仍有憂鬱症，最不憂鬱的是夏威夷州，僅12.7%，全國平均為18.4%。

美國心理學會會長布任戴爾(Rebecca Brendel)說，經過這陣令人難以相信的壓力和隔離之後，美國人愈來愈憂鬱、愈難過，也許不令人驚訝，「這是過去三年打亂了一切，對我們的健康，尤其是心理健康，造成的揮之不去的影響。」

報告說，憂鬱人口最密集的前十州依序是西維州、肯塔基、田納西、阿肯色、佛蒙特、阿拉巴馬、路易斯安納、華盛頓、密蘇里和蒙大拿；以郡為單位，則西維州羅根郡31.9%最高，阿拉斯加州阿留申東波羅郡10.7%最低。

憂鬱症 疫情 心理健康

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