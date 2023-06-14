FDA批准助勃凝膠臨櫃販售 塗抹15秒見效 可望取代偉哥

局部塗抹而治療勃起障礙的凝膠Eroxon已獲FDA批准上市。（取材自FDA）

局部塗抹而治療勃起障礙的凝膠「愛樂雄」(Eroxon，暫譯)已獲聯邦食品暨藥物管理局 (FDA )批准，在美國臨櫃販售；這種藥品的研發廠商Futura Medical表示，Eroxon是獨樹一幟的產品。

有線電視新聞網(CNN)報導，Futura Medical藥廠12日宣布，FDA批准Eroxon不需處方箋，就可臨櫃販賣，是頭一款局部塗抹就能助勃的凝膠，可望取代偉哥。

FDA也在12日證實，授予Eroxon「重新」(De Novo)分類，首肯這種凝膠是新型產品；決定為重新分類的日期為9日。

Futura Medical執行長巴爾德(James Barder)表示，就評估重新類醫療器材的療效及安全方面，FDA設定非常高的標準，他很高興公司符合此一標準。

Eroxon在比利時及英國已可買到。

Futura Medical的發言人表示，四管一盒的Eroxon售價約24.99英鎊，相當31.22美元；至於在美上市，最終要由合夥廠商決定，公司還沒有價格詳情可奉告。Eroxon在藥房上架的時間點，也要看合夥方決定，但一些財經分析師預測應在2025年。

該助勃凝膠有單頁用藥指示，單管式的凝膠擠出後，塗抹在龜頭上，15秒後就能做愛。但藥品的行銷材料宣稱，塗抹後10分鐘內，凝膠就可幫忙使用者勃起。

Eroxon的網站寫道，勃起時間之長，對65%的人都能成功完成性愛，而且能自然消褪。

在美國受勃起功能不良影響的男性約3000萬人。男人無法勃起，或勃起無法保持堅挺到足以做愛滿意，便稱為功能不良。

導致或助長勃起功能不良的因素很多，包括疾病如二型糖尿病 、藥物如抗憂鬱劑，心理因素如焦慮，另外抽菸、飲酒太多、使用毒品或體重超重，都有影響。