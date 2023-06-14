我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

自助機台也得給？美國小費文化漸越界 遭厭倦

布林肯訪華前與中外長通話 秦剛籲停止干涉中國內政

FDA批准助勃凝膠臨櫃販售 塗抹15秒見效 可望取代偉哥

編譯潘勛／綜合13日電
局部塗抹而治療勃起障礙的凝膠Eroxon已獲FDA批准上市。（取材自FDA）
局部塗抹而治療勃起障礙的凝膠Eroxon已獲FDA批准上市。（取材自FDA）

局部塗抹而治療勃起障礙的凝膠「愛樂雄」(Eroxon，暫譯)已獲聯邦食品暨藥物管理局(FDA)批准，在美國臨櫃販售；這種藥品的研發廠商Futura Medical表示，Eroxon是獨樹一幟的產品。

有線電視新聞網(CNN)報導，Futura Medical藥廠12日宣布，FDA批准Eroxon不需處方箋，就可臨櫃販賣，是頭一款局部塗抹就能助勃的凝膠，可望取代偉哥。

FDA也在12日證實，授予Eroxon「重新」(De Novo)分類，首肯這種凝膠是新型產品；決定為重新分類的日期為9日。

Futura Medical執行長巴爾德(James Barder)表示，就評估重新類醫療器材的療效及安全方面，FDA設定非常高的標準，他很高興公司符合此一標準。

Eroxon在比利時及英國已可買到。

Futura Medical的發言人表示，四管一盒的Eroxon售價約24.99英鎊，相當31.22美元；至於在美上市，最終要由合夥廠商決定，公司還沒有價格詳情可奉告。Eroxon在藥房上架的時間點，也要看合夥方決定，但一些財經分析師預測應在2025年。

該助勃凝膠有單頁用藥指示，單管式的凝膠擠出後，塗抹在龜頭上，15秒後就能做愛。但藥品的行銷材料宣稱，塗抹後10分鐘內，凝膠就可幫忙使用者勃起。

Eroxon的網站寫道，勃起時間之長，對65%的人都能成功完成性愛，而且能自然消褪。

在美國受勃起功能不良影響的男性約3000萬人。男人無法勃起，或勃起無法保持堅挺到足以做愛滿意，便稱為功能不良。

導致或助長勃起功能不良的因素很多，包括疾病如二型糖尿病、藥物如抗憂鬱劑，心理因素如焦慮，另外抽菸、飲酒太多、使用毒品或體重超重，都有影響。

FDA 糖尿病 食品暨藥物管理局

上一則

通膨緩解 明年社安金可能僅調2.7% 「調幅甚至更小」

下一則

川普離開法院後 直奔邁阿密知名餐廳會支持者 民眾為他慶生

延伸閱讀

高中師逼女學生做愛否則告訴全班「她墮胎」法院判：遠離她

高中師逼女學生做愛否則告訴全班「她墮胎」法院判：遠離她
拜登牙痛進行根管治療 延後會晤北約秘書長

拜登牙痛進行根管治療 延後會晤北約秘書長
紐約4市醫 登全美「最佳亞太裔醫生」

紐約4市醫 登全美「最佳亞太裔醫生」
「法拉盛醫美中心」Flushing Medical Spa　6月迎賓 $99嫩膚初體驗

「法拉盛醫美中心」Flushing Medical Spa　6月迎賓 $99嫩膚初體驗

熱門新聞

王璋（音譯）即使擁有接近滿分的SAT成績，但仍被幾個頂尖大學拒絕，他認為有歧視亞裔之嫌。(截圖自Fox News電視畫面)

SAT近滿分 佛州亞裔高中生遭6名校拒絕 控平權措施不公

2023-06-09 05:34
中國科學院武漢病毒研究所。（路透資料照片）

泰晤士報：新冠爆發前 武漢科學家與解放軍合造病毒

2023-06-11 10:45
加拿大南部魁北克省發生山林野火，濃煙瀰漫導致美東空氣品質嚴重惡化。紐約曼哈頓被霧霾籠罩，行人再度戴上口罩，彷彿回到疫情時期。（美聯社）

濃煙何時消散？預報：更嚴重的下一波8日來襲

2023-06-08 09:17
解放軍對台鉗形封控。(製表／洪哲政)

解放軍攻台「鉗形戰術」現形 台日分別公布情資

2023-06-11 16:40
舊金山市區治安持續惡化，許多企業和小商業紛紛遷出，圖為遊民睡在舊金山市區戲院門前。(Getty Images)

「這裡像鬼城」舊金山治安差 居民、企業往外逃

2023-06-07 05:57
5月1日凌晨零時許，拉斯維加斯都會警察局警員的隨身錄影機攝下一道綠色光束(圓圈所示)從天而降。(翻攝自Fox新聞)

賭城疑出現幽浮 目擊者發誓：後院見到8呎外星人 100%不是人類

2023-06-11 02:26

超人氣

更多 >
傷痕累累…韓美女網紅慘死柬埔寨 中國籍夫婦裹紅布棄屍

傷痕累累…韓美女網紅慘死柬埔寨 中國籍夫婦裹紅布棄屍
社安金可扣除6款項 讓你領不到那麼多錢

社安金可扣除6款項 讓你領不到那麼多錢
Instant Pot母公司申請破產 華人驚：「萬能鍋」超好用

Instant Pot母公司申請破產 華人驚：「萬能鍋」超好用
罐頭沒吃完 把食物留在罐內安全嗎？農業部這樣說

罐頭沒吃完 把食物留在罐內安全嗎？農業部這樣說
前幕僚長：川普遭定罪、坐牢機會都非常高

前幕僚長：川普遭定罪、坐牢機會都非常高