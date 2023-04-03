CNN：拼多多是中國最可怕程式 監視用戶侵犯隱私 極難移除

已在美國登陸的中國電商平台「拼多多」，被指可監控手機用戶的一切動態，侵犯隱私及資訊安全。(本報系資料照片)

已經在美國登陸的中國最受歡迎購物應用程式「拼多多 」(Pinduoduo)每月用戶超過7億5000萬人，用於購買幾乎日常生活的一切，但網路安全專家指出，這款App 是最可怕的程式，下載安裝後極難移除，可監控手機 其他程式的一切動態，換言之，用戶的一舉一動莫不遭到監視。

可繞過手機安全網 監視其他應用程式 檢查簡訊、閱讀訊息、改變設定

有線電視新聞網(CNN)2日報導，網安專家指拼多多可繞過手機的安全網，監視其他應用程式，還會檢查簡訊通知、閱讀私人訊息以及改變設定。雖說很多App也搜集龐大的用戶資訊，有時用戶可以拒絕，但拼多多侵犯個人隱私及資訊安全，跟其他app完全不在同一層次。

證據確鑿 拼多多有惡意軟體

CNN接獲通風報信後，進行詳細調查，與亞、歐、美國六支網安團隊會談，另採訪許多拼多多的前、現任員工。許多專家都找出拼多多程式裡有惡意軟體，可操弄安卓(Android)手機的操作系統。拼多多公司內部知情人士表示，這些操弄行為用來監視用戶及競爭對手，據說是想提升自己的銷售、營收。

芬蘭網安機構WithSecure主任研究員海朋年(Mikko Hyppönen)表示，沒瞧見一支主流App如拼多多，自己提高程序特權(escalate their privileges)，以取得程序管道，得知照理它不該有權得知的數據事物；這麼做極不尋常，這對「拼多多(而言)證據確鑿」。

惡意軟體指的是開發來竊取數據、干擾電腦、行動裝置作業系統的任何軟體。中國研發的App如抖音(TikTok)受到密切檢驗，憂心它們危及數據安全，現在又傳出證據，指拼多多這款應用程式有複雜的惡意軟體。

一些國會議員正為國安推動立法，想全國禁用極受歡迎的抖音短視頻App，上周抖音的執行長周受資到國會聽證會，遭國會「拷問」五個小時，想瞭解抖音與中國政府的關係。

姊妹Temu 全球擴張將蒙陰影

目前揭露的情事，可能讓拼多多的國際姊妹App、目前占居美國程式下載排行冠軍的購物軟體Temu，受到更多矚目；Temu也在其他西方市場快速擴張。兩款購物程式的擁有人，都是跨國公司拼多多商城(PDD)，總部設在中國。

拼多多國際姊妹Temu App，現居美國購物軟體下載排行冠軍，未來受拼多多影響，恐不利全球發展。(取自蘋果App Store)

雖說Temu還沒被捲進來，但拼多多遭指控的動作，讓Temu想在全球擴張，為此蒙上陰影。

雖沒證據稱拼多多把數據交給中國政府，但北京當局對境內所轄的企業擁有可觀影響力，故國會議員憂心任何在中國營運的公司，可能都受到逼迫，要與範圍很廣的安全活動合作。

拼多多被踢爆之前，谷歌3月已把拼多多從自己的應用程式商店(Play Store)暫停下載，原因是該App各版本裡被找出惡意軟體。PDD在那斯達克指數掛牌上市，CNN多次用電郵、電話想採訪該公司，均未獲回應。