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白宮禁抖音 卻用字節跳動App做拜登歐巴馬同框視頻

編譯潘勛／綜合2日電
白宮使用由抖音母公司「字節跳動」所擁有的另一App，製作拜登與歐巴馬同框的短視頻。(取自白宮IG）
白宮使用由抖音母公司「字節跳動」所擁有的另一App，製作拜登與歐巴馬同框的短視頻。(取自白宮IG）

雖說拜登總統威脅可能要在全國禁用抖音(TikTok)，理由是擔憂國家安全，但他卻使用也是由抖音母公司「字節跳動」所擁有的另一App，製作一支與前總統歐巴馬同框的短視頻。

國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，那支短視頻裡有張照片，現、前任兩位總統身旁都有五彩亮片，看來十分高興，背景是明快的電子音樂。

這條短視頻是用CapCut這個App做的；CapCut跟抖音一樣，都是字節跳動旗下的應用程式。

NBC News仔細端詳那支白宮貼出的短片，發現它每個影像格都與CapCut受歡迎的範本完全相同；話雖如此，倒是沒看到字節跳動公司的浮水印，而且白宮的版本顯然有稍微拉近。要下載範本而不帶浮水印可以辦得到。至於音樂是支叫「與你同樂」(Happy With You)的音訊檔，出於抖音官網的音頻庫，跟伴同範本的音樂完全一樣。

即使抖音遭全國官方設備禁用，白宮還是用到CapCut，凸顯拜登主張的國家安全顧慮，以及他的政治、溝通策略，兩者之間出現緊張；隨著拜登預計角逐連任，策略面勢必大力使用社媒，追求觸及最多的國民，緊張可能只增不減。

國安會戰略溝通協調員柯比(John Kirby)日前拒談拜登是否對CapCut這支應用程式有相同的安全顧慮；CapCut造出範本供用戶使用在視頻取向的社媒平台上，例如抖音。

去年CapCut的全球下載次數增長43%，突破4億次，其全球下載量中約7%來自美國。

白宮也拒絕對CapCut是否已下載到任何政府設備一事發表評論。但一般來說，要用CapCut範本來造出視頻，必須下載該App到用戶的設備，而且獲准取用設備裡的照片及影片。

白宮使用由抖音母公司「字節跳動」所擁有的CapCut，製作拜登與歐巴馬同框的短視...
白宮使用由抖音母公司「字節跳動」所擁有的CapCut，製作拜登與歐巴馬同框的短視頻。(Getty Images)

抖音 拜登 白宮

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