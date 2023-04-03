我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金融時報：台灣可能很快再丟邦交國 5、6月關鍵

歐盟官員：停止對中國天真 法媒稱中「謊言帝國」

拼多多App太可怕 主要攻擊安卓 中國網管也輸它

編譯潘勛／綜合2日電
以便宜著稱的中國電商平台拼多多，也要做24小時同城配。北京商報
以便宜著稱的中國電商平台拼多多，也要做24小時同城配。北京商報

中國手機購物應用程式(App)拼多多(Pinduoduo)在三個國家網路安全機構進行超然分析之下，被查出有惡意軟體，能達成「特權升級」，取得凌駕其他App的權利，有管道接觸正常App在安卓系統(Android)作業手機無法取用的資訊，還能躲在後台繼續運作，防止自己被移除；就連中國網管單位想執法，都敗給拼多多。

有線電視新聞網(CNN)2日報導，在其安排下，以色列、美國德拉瓦州以及芬蘭三家網安機構，對拼多多程式6.49.0進行獨立分析；那個版本的拼多多2月下旬在中國的App商店發行。

三機構研究員發現拼多多程式碼旨在達成特權升級，這類型的網路攻擊可利用脆弱的作業系統，讓自己階級更高，可取用照理無權接觸的數據；芬蘭網安研究員海朋年(Mikko Hyppönen)表示，團隊用逆向工程處理那些程式碼，可以證實拼多多程式的惡意。

海朋年指出，拼多多有辦法躲在後台繼續運作，避免自己被解除，容許公司提升每月活躍用戶比率；還能追蹤其他購物App上的活動，從中取得資訊。

拼多多設法讓自己不經過程式商店的審核流程而進行升級，故安卓作業系統查不出它的惡意軟體；另外還把一些內鍵惡意內容，放在名正言順的檔案名下，例如谷歌的，以掩蓋可能是惡意的組件。

中國智慧手機用戶有四分之三使用安卓系統手機，蘋果手機的市占率為25%。

德拉瓦州Oversecured網安機構創辦人托辛(Sergey Toshin)指出，拼多多的惡意軟體特別鎖定不同以安卓為本的作業系統，例如三星、華為、小米及歐寶；在主流App裡，拼多多是迄今發現的「最危險惡意軟體」，他從未見過這種軟體，超能擴張。

托辛指出，拼多多能取得用戶所在位址、接洽對象、行事曆、簡訊通知及相簿，並未取得用戶同意，還能改變系統設定，取得用戶的社交網路帳號、聊天內容。

拼多多遭懷疑是惡意軟體一事，最早由中國網安機構「深藍洞察」(Dark Navy)在2月下旬的報告揭露。雖說該篇分析並未點名那家購物平台巨擘，但報告很快傳遍其他網安研究員，而揭露拼多多。

兩名專家向CNN表示，拼多多很快就在3月5日發行自己App的升級版6.50.0，拿掉侵犯個資的內容，並解散相關研發團隊。

拼多多 App 手機

上一則

龍捲風襲捲11州 增至32死 拜登宣布全國大片地區為重大災害區

下一則

油價將漲 油國5月至年底每日減產115萬桶

延伸閱讀

芬蘭國會大選 中間偏右在野黨宣布勝選

芬蘭國會大選 中間偏右在野黨宣布勝選
英偵探小說女王克莉絲蒂經典作 涉及種族內容遭刪

英偵探小說女王克莉絲蒂經典作 涉及種族內容遭刪
愛嫌又愛買？陸2022年暢銷手機前十 蘋果霸榜前3

愛嫌又愛買？陸2022年暢銷手機前十 蘋果霸榜前3
土耳其國會無異議通過 芬蘭將成北約第31個成員國

土耳其國會無異議通過 芬蘭將成北約第31個成員國

熱門新聞

田納西基督教小學27日上午發生致命槍擊案。(美聯社)

田州女攜3槍濫射 基督教小學6死…槍手被擊斃

2023-03-27 14:11
川普成為第一位遭起訴的卸任總統。(Getty Images)

川普遭起訴批「最高級別政治迫害」 律師：他會到案

2023-03-30 23:50
蔡英文離開下榻的樂天飯店前往僑宴時，神情愉快。（美聯社）

紐約州長市長沒出現…蔡英文僑宴 政要出席「未如預期」

2023-03-30 05:56
前總統川普第一任妻子伊凡娜‧川普(Ivana Trump)。(路透)

共產祖國、假結婚仲介…川普前妻伊凡娜 FBI查到什麼？

2023-03-28 10:07
納許維爾小學發生槍案後，家長從會合區接走孩子。(美聯社)

圖輯／田州小學6死槍案 校長遭槍殺亡 槍手是校友跨性人

2023-03-27 20:35
美國3月最熱門的五個應用程式，有4個是中國打造的，其中包括快時尚零售商Shein。（路透）

美年輕人愛用中國App 包辦3月下載排行前4名：強在哪？

2023-03-26 21:36

超人氣

更多 >
丈夫隨身碟藏259支性愛片 女主角竟是妻子的上司

丈夫隨身碟藏259支性愛片 女主角竟是妻子的上司
WSJ：TikTok聽證前 前歐巴馬幕僚替周受資惡補1個月

WSJ：TikTok聽證前 前歐巴馬幕僚替周受資惡補1個月
歐盟官員：停止對中國天真 法媒稱中「謊言帝國」

歐盟官員：停止對中國天真 法媒稱中「謊言帝國」
哈佛非首選 10大「夢想大學」 MIT最受青睞

哈佛非首選 10大「夢想大學」 MIT最受青睞
阿妹吃這些瘦成筆芯腿 營養師：門診都不敢用

阿妹吃這些瘦成筆芯腿 營養師：門診都不敢用