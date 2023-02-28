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研究：代糖赤蘚醇 血小板容易凝結成塊 致心血疾病

編譯徐薏茹／綜合28日電

根據「自然醫學」(Nature Medicine)期刊27日刊登的一項新研究，天然代糖赤蘚醇(erythritol，又稱赤藻糖醇)可能與血栓、中風心臟病發作和死亡有關。

該研究表明，擁有心臟病現存風險因子的人群，如糖尿病患者等，若血液中擁有最高濃度的赤蘚醇，心臟病發作或中風的可能性為兩倍。

研究第一作者、克利夫蘭診所勒那研究所(Cleveland Clinic Lerner Research Institute)心血管疾病診斷與防治中心的哈森(Stanley Hazen)指出：「風險程度並不低。」

哈森說明，血液中赤蘚醇濃度前25%高與最後25%比較，濃度前25%心臟病發作與中風的風險約為兩倍，與最強烈的心臟病風險因子相當，如糖尿病。

赤蘚醇在某些食物中天然含量較低，包括葡萄、蘑菇、梨、西瓜、啤酒、奶酪、清酒、醬油和葡萄酒。

該論文中的其他實驗室與動物研究表明，赤蘚醇似乎更容易造成血小板凝結成塊，血栓可能脫落循環至心臟，引起心臟病發作，或循環至大腦引起中風。

產業協會「卡路里控制委員會」(Calorie Control Council)回應該研究，委員會執行長藍金(Robert Rankin)告訴有線電視新聞網(CNN)，「這項研究的結果與數十年的科學研究相反，過去的研究表明，如赤蘚醇這樣的低卡路里代糖是安全的，可以從全球監管機構許可在食品、飲料中使用這類代糖來證明這一點。」藍金表示新研究的結果不應該外推至一般大眾，因為研究參與者已經處於心血管疾病風險增加的情況。

墨爾本皇家理工大學(RMIT University)化學教授瓊斯點出這項研究僅表明相關性，而非因果關係，「正如作者自己所提到的，他們發現赤蘚醇與血栓風險存在關聯，沒有證明這種關聯存在的確切證明。任何赤蘚醇過量的可能風險(以及尚未證實的風險)，也需要與葡萄糖攝入過量的真實健康風險相平衡。」

心臟病 中風 糖尿病

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