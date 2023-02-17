劉文正「死亡」假訊息 學者：衝擊媒體可信度

劉文正被傳出「死訊」之後一天內，本報獨家報導「劉文正沒死」。(本報資料照)

台北70年代著名藝人劉文正 的「死亡」假訊息，華文媒體在美東時間15日凌晨瘋狂轉發後，世界日報 於15日晚上獨家報導「劉文正沒死，二姨接到報平安電話。」隨後多數華文媒體即引用世界日報報導，證實「劉文正還活著」。台灣的大眾傳播學者認為，這次事件恐衝擊媒體可信度，使媒體、消息來源及閱聽眾彼此信任的距離愈拉愈遠。

劉文正的二姨李庚濟(Lily Lee Levin)住在明尼蘇達州，15日透過好友張美琪向世界日報獨家表示，劉文正的死訊是假消息；她表示，劉文正目前人在菲律賓，他不會做任何回應。

李庚濟說，劉文正15日回撥電話給她說，已經很多年沒有跟他的經紀人聯繫。她轉述劉文正的態度，稱隱退心意已決，絕對不會以任何形式現身或說明。

「劉文正沒死」的新聞刊出後，其前經紀人夏玉順也改口，從22小時前證實劉文正「死訊」，改稱劉文正是要躲避外界關注，才藉他發布這個訊息。

媒體先報導夏玉順「報死訊」，再繼續報導夏玉順的「劉文正復活記」。

台北世新大學校長陳清河表示，這次烏龍死訊是警訊，媒體作為信託事業卻遭到二度傷害，不僅因相較可靠的消息來源陷入窘境，媒體與消息來源信任感破滅，在閱聽眾眼中，媒體的可信度更是大打折扣，對社會產生非常不好的結果。

陳清河說，在自媒體發達的時代，造成各家媒體草木皆兵，稍有風吹草動就搶快爭獨家，成為必要之惡，形成惡性循環；建議媒體藉由這次事件重新內部審視，對訊息來源應謹慎，避免單一消息來源，以免被刻意炒作新聞的有心人士利用。

台灣的中正大學傳播學系教授羅世宏表示，無論報導名人或普通人死訊都有難度，首先基礎要點，就是必須得知死者在何時過世、死因、地點，且有家屬或法院證實。「不過劉文正這次真的算比較特殊的案例」，主要媒體的訊息來源都是劉文正前經紀人、長年好友夏玉順。

由於劉文正自1991年離開演藝圈、在美生活後，鮮少有對外資訊或窗口，夏玉順被外界視為少數幾個和他有聯繫的人。羅世宏坦言，當夏玉順斬釘截鐵指出劉文正過世時，還精準指出日期為去年11月12日，在家中因心肌梗塞過世，且舉出劉文正姊姊等親人做證實，「親口證實很有說服力，很難不去相信」。

羅世宏指出，此次的問題在於劉文正的死亡訊息，自始至終都只有夏玉順單一消息來源，當他刻意誤導大家時，就會造成此次媒體被愚弄的風波，他認為，應該再找出其他署名人物，或真實親友第二資訊來源佐證，且提出有接觸過的通聯記錄、照片等相關證物。

羅世宏說，劉文正相關消息是有新聞價值，媒體報導是應該的，儘管媒體後續有詢問瓊瑤、林青霞、方文琳、裘海正、伊能靜等，曾與劉文正共事的藝人，但他們得知的消息來源依舊是夏玉順，甚至是被媒體告知。

羅世宏指出，英國對媒體的報導規章，就是不能由媒體告知亡者親友，對方過世的消息，用來詢問其反應，若要採訪，都必須要對方已知的情況下詢問，「不然不知情者可能會被嚇到，會很像詐騙集團 說『某某某過世了』，反倒讓對方陷入崩潰」。

但羅世宏坦言，在劉文正本人與親友都不願現身闢謠的情況下，此次事件查證難度確實高。不過可以得知的，是經歷此次風波後，夏玉順信用會破產，以後恐怕講真的消息，媒體都無法輕易相信。

劉文正年高94歲的二姨李庚濟與張美琪是結交多年的好友，兩人在明州住得不遠，幾乎每周都會見面。李庚濟表示，她授權張美琪告訴世界日報「劉文正沒死」。