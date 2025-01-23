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貿易關係惡化…中國在世界經濟論壇「存在感」降級 改用美食搶攻人心

編譯林文彬／綜合外電
天津市在瑞士達沃斯舉辦的晚會，吸引許多WEF會議代表排隊品嚐中國美食。（新華社）
天津市在瑞士達沃斯舉辦的晚會，吸引許多WEF會議代表排隊品嚐中國美食。（新華社）

世界經濟論壇（WEF）正在瑞士達沃斯（Davos）舉行，在美國總統川普重返白宮之際，中國這次的「存在感」遠低於往年，但中國美食卻大受歡迎，意外成為今年WEF的「另類主角」。

中國今年參加WEF的官員中，層級最高者是副總理丁薛祥。相較於中國國家主席習近平2017年在WEF痛批保護主義，宣稱貿易戰將兩敗俱傷，丁薛祥這次語調溫和，承諾藉由擴大進口具競爭力的高品質產品及服務，來讓貿易再平衡。

對比中國總理李強去年發表的談話，丁薛祥的言論語調也「降級」。李強當時在達沃斯向全球菁英保證，中國經濟官員能在不推出大規模振興措施的情況下，達成5%成長目標。

相較於其他全球家喻戶曉的企業紛紛掛出大型橫式招牌，商標隨處可見，中國字節跳動公司旗下社群媒體巨擘TikTok名聲雖然也很響亮，達沃斯街上卻幾乎看不到其身影。TikTok美國事業的前命運未卜，字節跳動董事、美國General Atlantic執行長福特（Bill Ford）23日表示，會達成確保美國人能繼續使用TikTok的協議。

雖然中國作風比以往低調，該國仍在WEF發起「軟實力」魅力攻勢。天津市官員舉辦的一場晚會吸引數百名會議代表參加，想品嚐炸醬麵和雞蛋灌餅等在地美食的與會者排成長長一列。

由於WEF議程緊湊，很難預訂餐廳，用餐機會可能很少，這些美食令人難以抗拒。烏克蘭第一副總理思維里登科（Yulia Svyrydenko）和助理就吃了好幾輪豬肉水餃，直到最後才離開會場。

川普已警告最快可能2月1日對中國開徵關稅，北京當局正等待川普政府雙邊關係計畫完整樣貌浮現。中國崑山杜克大學常務副校長奎爾奇（John Quelch）說：「中國難免會希望低調一點，因為無法確定美國這場選舉會帶來什麼影響。」

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