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重演拜川對決 川普確定贏得黨內提名 拜登發聲要選民做選擇

拜登密件案國會聽證 許景罕見成兩黨箭靶

記者胡玉立／綜合報導
前特別檢察官許景二月因為在報告中提及拜登記憶不好，引起政壇軒然大波，他12日到國會作證，受到兩黨議員的輪番圍攻。（美聯社）
前特別檢察官許景二月因為在報告中提及拜登記憶不好，引起政壇軒然大波，他12日到國會作證，受到兩黨議員的輪番圍攻。（美聯社）

調查拜登總統處理機密文件案的前特別檢察官許景(Robert Hur)，12日出席眾院司法委員會聽證會，在兩黨議員強烈政治企圖下，許景罕見成為「眾矢之的」，聽證會也演變成兩黨議員為其總統大選提名人辯護場合；許景在國會作證四個多小時堅定聲稱，「在我的調查過程、我的決定及我的報告陳述內容中，黨派政治無容身之地。」

許景今年2月發布調查報告，以證據不足為由，建議不對拜登處理機密文件案提出刑事控訴；但他同時在報告中質疑拜登的年齡、記憶力和心智敏銳程度，震撼華府政壇。

調查報告 選舉年敏感話題

調查拜登機密文件案的前特別檢察官許景（前）12日到國會司法委員會作證，螢幕上是司...
調查拜登機密文件案的前特別檢察官許景（前）12日到國會司法委員會作證，螢幕上是司法委員會主席喬登。（路透）

12日的國會聽證，是許景公布報告後首度公開談論此案；他去年10月訪談拜登五小時的逐字紀錄，也在聽證前對外公開。

美聯社指出，這份採訪紀錄填補了許景和拜登之前各自解釋訪談內容留下的空白，但在選情激烈的選舉年，不管是聽證會或文字紀錄，都不能保證能夠改變人們對拜登或川普先入為主的看法。

由於聽證會當天即有四州舉行初選，聽證會後，拜登和川普當天即跨越獲得各自政黨提名的資格，民主黨和共和黨呈現兩極的界線僵化格外明顯；許景更罕見成為「人人喊打」的證人；共和黨人對他不起訴拜登的決定感到憤怒，民主黨人則因為他對拜登的不當評論而覺得受到汙衊。

許景大多雙手交叉 平靜回應

獨自坐在證人席的許景保持平靜，大部分時間雙手交叉放在桌上。(路透)
獨自坐在證人席的許景保持平靜，大部分時間雙手交叉放在桌上。(路透)

儘管兩黨議員出於不同原因攻擊許景，他在眾院司法委員會面前仍然保持平靜，獨自坐在證人席的他，大部分時間雙手交叉放在桌上，聲音平穩，回答大多簡短且不逾矩。

許景強調，「我寫下的是我相信證據所顯示的內容，以及我期望陪審員會理解和相信的內容；我沒有為我的解釋消毒，也沒有不公平地貶低總統。」

許景是由川普任命的前聯邦檢察官，他2023年1月被司法部長加蘭德(Merrick Garland)任命為調查拜登案的特別檢察官，目前已卸下特檢官職務。

是誰故意保留密件？成焦點

聽證會中，兩黨議員圍繞著拜登和川普誰「故意保留」機密文件打轉，試圖為自己的領導人辯護。

共和黨人認為拜登是被司法部自己人「放行」，川普卻因機密文件案面臨刑事訟案，是遭受檢方不公傷害；民主黨人則強調拜登配合調查，與川普拒絕歸還國家檔案館要求他交回在其佛州莊園持有的機密文件，形成鮮明對比。

許景在報告中詳細說明他針對拜登的調查結果，如何與特別檢察官史密斯(Jack Smith)調查川普案的結果大不相同；川普已被指控不當處理機密文件和妨礙司法公正。

至於川普則大肆宣傳12日的國會聽證是「拜登文件騙局在國會的大日子」，聲稱自己是遭受不公平攻擊的目標。

拜登 川普 民主黨

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