特檢訪談曝光 拜登主動提及長子卻忘死期 律師在旁提醒

司法部在前特別檢察官許景到國會作證前，先公布了許景訪問拜登總統五小時的詳細紀錄。（美聯社）

被司法部指派調查拜登 總統機密檔案案件的特別檢察官許景(Robert Hur)，2月在書面報告中質疑拜登總統的記憶力，指拜登在訪談中不記得長子波(Beau)死於癌症 的日期；拜登曾為此憤怒召開記者會反駁。許景12日在國會作證前發布拜登訪談紀錄，讓這樁涉及拜登記憶力的實際發生情況，有了更清楚的輪廓。

拜登2月在報告發布後倉促召開記者會憤怒指責許景，「他怎麼敢提這件事？坦白說，我當時被問到這個問題時，我心想這不關他們的事。」

但在訪談紀錄中，許景並沒有詢問拜登兒子的死因，是拜登討論自己於2017年離開副總統辦公室後，如何在維吉尼亞州 一處出租屋存放文件時，主動提到波的死。

隨著兩人話題在各種事件之間切換，拜登短暫大聲詢問：「波是幾月去世的？」然後他自己沉思道：「天啊，5月30日。」此時，一位白宮律師插話道：「2015年。」

然後，拜登問道：「他是2015年去世的嗎？」現場有人做出肯定回答，拜登也說道：「那是2015年。」

拜登幕僚為他在2月記者會中對那場訪談做出不精確描述，緩頰表示，拜登的反應發自內心且帶著很多情緒；他與許景的交流顯示，拜登認為反思兒子的死如何影響自己後來幾年的決定，相當重要。

喪子太痛 拜登棄選2016

美聯社報導，這份訪談紀錄為拜登任期內幾件攸關政治及其個人的最敏感事件，提供了新線索。波在拜登擔任副總統期間去世，拜登因過於悲傷決定不競選2016年總統，那年川普最終擊敗了喜萊莉．柯林頓。

根據紀錄，拜登去年10月8日接受許景訪談，在簡短交流關於波死亡的具體日期後，拜登提到，波被診斷出癌症後，曾要他承諾不會退出公共生活；他當時決定自己「無法應付」再次競選總統，但會「繼續參與」。

但在2017年維吉尼亞州夏洛特鎮的白人至上主義集會及川普回應「雙方都有非常優秀的人」之後，他改變了決定。拜登表示，自己是「這個人所代表一切」的對立面，「我可以擊敗他」。