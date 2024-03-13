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重演拜川對決 川普確定贏得黨內提名 拜登發聲要選民做選擇

特檢報告：拜登記性不佳 反問「我還是副總統嗎」

記者胡玉立／綜合報導
在拜登住處發現放有白宮機密文件，檔案為拜登在副總統任內攜出。（美聯社）
在拜登住處發現放有白宮機密文件，檔案為拜登在副總統任內攜出。（美聯社）

調查拜登總統儲藏機密文件案的前特別檢察官許景(Robert Hur)，12日在眾院司法委員會向國會小組說明他的調查結果前，公布了調查結果的報告；華爾街日報等媒體查閱許景訪談拜登逐字紀錄，看到更多細微情節，拜登在訪談中顯然有很多話想說，常念舊陷入往事，偶爾搞錯，並時而詢問助理事件確切日期。

許景去年10月在兩天內花了五小時，詳細訪問拜登處理機密資訊情況；今年2月許景認定對拜登的刑事指控沒有根據，但他的報告描述拜登是個「有同情心、善意、記性不佳的老人」，引發更多關注，甚至可能對拜登連任競選造成嚴重打擊。

拜登滔滔談到大小話題，從歐巴馬時代政策爭端到蒙古射箭，以及他當總統測試電動汽車的美好感受。面對拜登離題，許景曾說：「我是很想多聽這些事，但我還有更多問題要問。」

在聯邦調查局(FBI)人員搜查拜登擁有的敏感資料後，拜登開玩笑稱，FBI「比我更了解我的房子」；許景團隊多次要求拜登提供他使用文件櫃和箱子的複雜細節，拜登常用「我他媽的不知道」等不同方式回答。

拜登堅稱當副總統期間謹慎對待機密資料，很少保留敏感文件，並表示他八年來早已養成「將機密資料歸還原處」習慣。

訪談紀錄顯示，拜登答覆自己當副總統時把機密文件保存在何處時，一度情緒激動地談到長子波的死。

在許景追溯的機密文件中，部分有關拜登在歐巴馬政府期間反對派遣更多軍隊到阿富汗。許景表示，拜登忘記該事件爭執過程誰是他盟友，誤將其中一人說成對手。逐字紀錄則顯示，拜登似將前駐阿富汗大使艾江山(Karl Eikenberry)誤認為與他立場相左。但後來的訪談中，拜登清楚記得艾江山對此議題的立場。

在拜登回憶敏感資料可能在何時被帶到某處等問題時，有時會向助手詢問確切情況，包括他擔任副總統的日期。其中一位調查員向拜登詢問一本日期為「09年4月20日」筆記本時，拜登問說：「我還是副總統嗎？我是，對不對？」

許景12日在眾院表示，「總統自己就直接點出了他的記憶問題；我寫下的是我認為證據顯示的內容，及我認為陪審員會解讀和相信的內容。我沒有為我的解釋消毒，也沒有不公平地貶低總統。」

拜登 眾院 阿富汗

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