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美股強勁 科技領漲 史坦普500首破5000點

編譯廖振堯／綜合9日電
由於美國經濟增長強勁，降息在望，美國股市氣勢如虹，在科技股領漲下，史坦普500指數9日首次站上歷史性的5000點。圖為紐約證券交易所。(路透)
由於美國經濟增長強勁，降息在望，美國股市氣勢如虹，在科技股領漲下，史坦普500指數9日首次站上歷史性的5000點。圖為紐約證券交易所。(路透)

由於經濟強勁成長、人工智慧(AI)引領產業潮流、財報季優於預期、預期聯準會(Fed)即將開始降息，美股氣勢強強滾，史坦普500指數(S&P 500)8日盤中首次短暫突破5000點大關，從4000點至此只花了兩年多的時間；漲幅則多由科技七雄(Magnificent Seven)貢獻。

經濟強勁成長和預期聯準會(Fed)即將開始降息，美股氣勢如虹，史坦普500指數創...
經濟強勁成長和預期聯準會(Fed)即將開始降息，美股氣勢如虹，史坦普500指數創歷史高點。(路透)

突破1000點耗費41年 4000到5000點只花2年多

有線電視新聞網(CNN)報導，史坦普道瓊指數公司(S&P Dow Jones Indices)資深分析師西弗布拉特(Howard Silverblatt)表示，史坦普500在1998年2月2日首次突破千點里程碑，花了近41年的時間。

1月破6次新高 叩關快速

但史坦普500叩關千點的速度越來越快，2021年4月1日突破4000點，當時聯準會將利率降至近零、政府注入大量振興經濟資金來刺激市場。2022年1月3日創下前高點4796.56點，直到上月19日再觸此高點後，1月連破六次新高。

CFRA首席投資策略師史托佛(Sam Stovall)指出，當史坦普500在1月創下新高時，約75%的情況下也會在2月創新高；若1、2月都創下新高時，那麼該年約88%的時候可以收漲，且平均回報率約為16%。

去年漲幅24% 今年已5.4%

史坦普500去年因人們預期聯準會可能實現軟著陸、樂觀情緒增強，股市在年底強勁反彈，全年漲幅24%；今年迄今該指數已漲約5.4%。

史坦普500首破5000點大關，大部分漲幅來自科技七雄。去年史指約26%的總回報...
史坦普500首破5000點大關，大部分漲幅來自科技七雄。去年史指約26%的總回報率中，七雄回報率約占62%。（路透）

但大部分漲幅來自科技七雄，輝達、微軟、Meta、Alphabet的股價上個月多次創下歷史新高，僅特斯拉表現差勁。西弗布拉特稱，去年史坦普500約26%的總回報率中，七雄的回報率約占62%；富國銀行資深全球市場策略師任恩(Scott Wren)認為此趨勢不盡理想，他在7日的報告中指出最好的狀況是其他許多行業、公司的股票也能貢獻股市走高。

專家認為，穩健的財報季、改善的通膨數據和富有韌性的經濟為2024年的市場反彈注入了動力。

LPL Financial首席技術策略師騰奎斯特(Adam Turnquist)表示：「收盤站上這個備受關注的水平無疑是頭條新聞，並進一步加劇人們對錯失恐(FOMO)的恐懼情緒。」「除了潛在的情緒提振之外，像是5000點之類的整數關卡通常會為市場提供支撐或阻力的心理區域。」

他表示，史指首次觸及5000點，對股市來說是一個正面訊號。從歷史上看，史指在突破重大門檻一年後會繼續走高。自1968年以來，大盤指數最近9次達到新的里程碑，12個月後平均上漲10.4%。事實上，史指有78%的機率呈現正值。

史坦普500 聯準會 特斯拉

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