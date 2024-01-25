去年半月灣農場槍殺7人 槍手遭大陪審團起訴7項一級謀殺罪

半月灣七命慘案發生一周年，大陪審團起訴趙嫌七項一級謀殺罪。（美聯社）

加州 聖馬刁郡(San Mateo County)半月灣 市(Half Moon Bay)去年1月發生農場連續槍擊 案，共計七人死亡整整一年後，兇嫌趙春利(Zhao Chunli，音譯)23日遭大陪審團起訴，罪名包括七項一級謀殺罪與一項一級謀殺未遂。

根據檢警調查，2023年1月23日，趙春利先在加州陶土花園(California Terra Garden)開槍，造成四人死亡，三人重傷，傷者為農場華裔工人。趙春利接著轉往兩哩外的康柯德農場(Concord Farms)開槍，導致三人喪生。

趙春利23日被法警帶到法庭準備過堂，聖馬刁郡區域檢察官韋格史塔夫(Steve Wagstaffe)表示，趙春利的提審程序將延至2月29日。

趙春利去年1月遭檢方謀殺罪起訴之後，2月間向法院辯稱無罪。但由於審前聽證(preliminary hearing)排到3月間，導致進度耽擱。韋格史塔夫說，程序方面遇到的問題如今終於排除。

韋格史塔夫表示，大陪審團起訴效力高過刑事訴訟，而且可以避開審前聽證的環節，直接進入司法程序，讓案件有所進展。

韋格史塔夫說，起訴出現嚴重耽擱，對受害者家屬造成龐大的負面衝擊，因此檢方設法讓案件持續進行，「這就是為什麼我們改採大陪審團起訴的原因」。接下來的程序是趙春利必須在2月提審時對大陪審團起訴做出答辯(plea)。

檢方指出，趙春利先前在加州陶土花園操作鏟車時，與同事駕駛的推土機相撞，工頭要求趙春利賠償鏟車修理費100元，讓趙春利產生行兇動機。遭到槍殺的四名死者都是趙春利同事。趙春利2015年遭康柯德農場開除。

趙春利落網之後，收押期間在獄中接受地方電視台KNTV-TV訪問時坦承行兇，並說在兩座農場都曾受到霸凌，每天工作時間極長。

半月灣農場連續槍擊案引發各界對於農場工人住宿環境惡劣的關注。聖馬刁郡督察穆勒(Ray Mueller)巡視加州陶土花園員工宿舍發現，某些員工帶著家眷一起住在宿舍，但環境非常惡劣，「令人心疼」。

穆勒在社群媒體發布現場拍攝照片顯示，員工宿舍其實是貨櫃以及簡易工寮。

陶土花園負責人當時承諾會幫員工在農場另一個地點興建永久住宅做為宿舍，為員工及家屬提供可以負擔得起的住屋。不過，聖荷西「信使新聞」(Mercury News)報導，槍擊案發生已屆滿周年，永久住宅仍未興建。