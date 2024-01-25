我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

影／巨浪突襲美軍基地 馬紹爾群島餐廳大門遭海水撞破

南加沙漠發生6死槍殺案 現場滿地彈殼 遺體死狀慘

堪薩斯州恐怖夫妻藏父屍6年 繼續領他的退休福利

編譯盧炯燊／綜合24日電

堪薩斯州一名女子與丈夫為了繼續領取父親的退休福利，六年來一直把亡故父親的遺體藏在家中，同時製造藉口讓親友認為其父親仍然活著，最終東窗事發，他們均被控電信詐騙罪及盜竊政府資金罪。

堪州奧弗蘭帕克市(Overland Park)警方表示，死者為卡羅爾(Mike Carroll)；裝在他身上的心臟起搏器顯示他於2016年去世，終年81歲。與他同住的61歲女兒林恩‧里特(Lynn Ritter)及女婿柯克‧里特(Kirk Ritter)為了繼續領取父親的退休金社安金，一直隱瞞他的死訊，並將父親遺體存放在家中。

直到2023年，柯克才向警方報案稱卡羅爾死亡，警方到場調查時，發現卡羅爾遺體在床上已經「木乃伊化」，覺得可疑，才展開調查，經所屬強生郡(Johnson County)法醫辦公室確定他是自然死亡。

但在進一步調查後發現，卡羅爾死後六年來仍收到政府退休金及社安金，總計21萬6067元。銀行紀錄顯示，有人從他的銀行帳戶開出支票，並由林恩與柯克兌現。卡羅爾自2008年開始領取退休金及社安金。

聯邦檢察官指控兩人故意隱瞞卡羅爾的死亡，同時各被控電信詐騙及兩項盜竊政府資金罪，定於2月2日在堪薩斯市聯邦法院出庭。

據卡羅爾的其他家人表示，林恩與柯克是在1990年代搬進卡羅爾與妻子購買的房子與父母同住，兩人在經濟上依賴卡羅爾，並在他晚年負責照顧他。

卡羅爾死後，林恩與柯克多次找藉口向其他家人解釋為何卡羅爾不能接電話或探望，同時讓他們相信卡羅爾仍然活著。

卡羅爾在愛州的姪女珍妮特(Janet Carroll)說，這對夫婦一直找藉口拒絕讓她與伯父聯絡，現在終於知道原因了。

退休金 社安金 支票

上一則

接棒王毅 傳劉建超3月任中國外長 習近平「獵狐行動」關鍵人物

下一則

新罕州初選未能一戰擊退海理 川普怒嗆：我會報復

延伸閱讀

社安福利增 退休族平均每月多拿140元 但報稅時恐補稅

社安福利增 退休族平均每月多拿140元 但報稅時恐補稅
恐怖夫妻 藏匿父親屍體6年 只為繼續領他退休福利

恐怖夫妻 藏匿父親屍體6年 只為繼續領他退休福利
維州有組織零售盜竊列重罪 今年廢除無望

維州有組織零售盜竊列重罪 今年廢除無望
嚴懲入店行竊慣犯 加州擬立法監禁

嚴懲入店行竊慣犯 加州擬立法監禁

熱門新聞

谷歌工程師陳立人（左）和32歲的于軒一（右）。（取自linkedin）

疑似谷歌華裔工程師曾發帖：妻子搧耳光 我開始還手

2024-01-21 20:07
據報導，兩位死亡的谷歌工程師分別是34歲的陳立人（左，音譯）和32歲的于璇宜（右，音譯），聖克拉拉縣法醫驗屍官辦公室將他們的死亡判定為謀殺自殺（murder-suicide），在矽谷引起很大震撼。（取自linkedin）

矽谷命案 谷歌中國工程師疑夫殺妻再自盡

2024-01-19 01:30
洛斯蓋圖是個富裕的小鎮，圖為附近的Netflix園區。（記者江碩涵／攝影）

加州富裕小鎮殺妻命案 華婦遇害前問夫：你會打死我嗎

2024-01-19 14:18
聖荷西州大教授、心理諮師博士李偉倩表示，許多類似悲劇都是長期家庭暴力下的產物，而家暴在華人世界中很普遍，且與施暴者和受害者的受教育程度無關。（圖／受訪者提供）

聖荷西州大教授：殺妻悲劇 通常是長期家暴下產物

2024-01-20 01:15
19日中午本報獨家取得檢方消息，確認27歲谷歌華裔工程師陳立人因涉嫌蓄意殺害太太，已被檢方起訴謀殺重罪。（翻攝自領英）

谷歌華裔工程師涉打死妻 謀殺起訴多次重擊受害人頭部致死

2024-01-20 01:25
德桑提斯退選後，共和黨內總統提名只剩兩人相爭，左圖為前總統川普，右圖為前駐聯合國大使海理。(美聯社、路透)

川普新罕州擊敗海理 共和黨初選二連勝

2024-01-23 22:06

超人氣

更多 >
發現家中水管凍住？馬上做這件事

發現家中水管凍住？馬上做這件事
南加女108刀刺死男友 法官判無需入獄 原因是...

南加女108刀刺死男友 法官判無需入獄 原因是...
矽谷華裔工程師殺妻案 首度開庭 現場聚集華人

矽谷華裔工程師殺妻案 首度開庭 現場聚集華人
美超微一年漲幅逾430%贏過Nvidia 梁見後躋身億萬富豪

美超微一年漲幅逾430%贏過Nvidia 梁見後躋身億萬富豪
紐約華人法拉盛堂食險遭超收小費…給不到這個數還被追討

紐約華人法拉盛堂食險遭超收小費…給不到這個數還被追討