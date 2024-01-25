堪薩斯州恐怖夫妻藏父屍6年 繼續領他的退休福利

堪薩斯州一名女子與丈夫為了繼續領取父親的退休福利，六年來一直把亡故父親的遺體藏在家中，同時製造藉口讓親友認為其父親仍然活著，最終東窗事發，他們均被控電信詐騙罪及盜竊政府資金罪。

堪州奧弗蘭帕克市(Overland Park)警方表示，死者為卡羅爾(Mike Carroll)；裝在他身上的心臟起搏器顯示他於2016年去世，終年81歲。與他同住的61歲女兒林恩‧里特(Lynn Ritter)及女婿柯克‧里特(Kirk Ritter)為了繼續領取父親的退休金 及社安金 ，一直隱瞞他的死訊，並將父親遺體存放在家中。

直到2023年，柯克才向警方報案稱卡羅爾死亡，警方到場調查時，發現卡羅爾遺體在床上已經「木乃伊化」，覺得可疑，才展開調查，經所屬強生郡(Johnson County)法醫辦公室確定他是自然死亡。

但在進一步調查後發現，卡羅爾死後六年來仍收到政府退休金及社安金，總計21萬6067元。銀行紀錄顯示，有人從他的銀行帳戶開出支票 ，並由林恩與柯克兌現。卡羅爾自2008年開始領取退休金及社安金。

聯邦檢察官指控兩人故意隱瞞卡羅爾的死亡，同時各被控電信詐騙及兩項盜竊政府資金罪，定於2月2日在堪薩斯市聯邦法院出庭。

據卡羅爾的其他家人表示，林恩與柯克是在1990年代搬進卡羅爾與妻子購買的房子與父母同住，兩人在經濟上依賴卡羅爾，並在他晚年負責照顧他。

卡羅爾死後，林恩與柯克多次找藉口向其他家人解釋為何卡羅爾不能接電話或探望，同時讓他們相信卡羅爾仍然活著。

卡羅爾在愛州的姪女珍妮特(Janet Carroll)說，這對夫婦一直找藉口拒絕讓她與伯父聯絡，現在終於知道原因了。