我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

鉈中毒懸案 朱令父親：兩次被投毒活了30年「是奇蹟」

「鉈中毒受害者」清華才女朱令去世 剛度過50歲生日

零售商節前大促銷 聖誕樹降價75%

編譯周芳苑／綜合22日電
12月23日將是節日期間僅次於黑色星期五的銷售旺日。(美聯社)
12月23日將是節日期間僅次於黑色星期五的銷售旺日。(美聯社)

聖誕節前最後周末，零售商最後倒數期間加大促銷力道，競相吸引非得等到最優惠價格才肯出手，或者沒有時間、非等到最後一刻才採買禮物的顧客上門；追蹤客流量的 Sensormatic Solutions推測，23日將是節日期間僅次於黑色星期五的銷售旺日。

面對節日消費高峰，零售業節日大衝刺一路延續到節前；業者10月便致力節日銷售大衝刺，有些提早將商品擺上清倉拍賣展售架，吸引偏愛撿便宜的消費者；舉例而言，工藝材料連鎖店Michaels於12月15日起展開節前大促銷，過節用聖誕樹價格大降75%，顛覆聖誕節後第二天才降價的傳統。

美聯社報導，眼看信用卡債務餘額與拖欠率上升、儲蓄減少，過節前，零售商對全美消費意願憂心忡忡。沒想到，假期購物季登場，消費者10 、11月支出增加。

不過，零售分析師預估整體銷售增幅將不如去年，購物付款方式令人擔憂；今年節日「先買後付」使用量增加，Adobe Analytics預估，該模式本季成長近17%，購物者恐背負更多債務。

富國銀行(Wells Fargo)資訊諮詢總監爾文(Emily Irwin)說，今年信用卡利率上升將增加持卡人壓力。

全國零售聯合會(National Retail Federation)預計，全美11、12 月節日零售額將成長3%至4%，低於去年5.4%，但更接近常態；疫情爆發前，2010至2019年節日支出每年穩定增加3.6%。

分析線上交易的Adobe Analytics稱，11月至年底，全美線上節日零售額將比去年增4.8%。

各類產品成績好壞參半，家居和時尚用品銷售向來充滿挑戰，玩具銷售低迷已延展到另一季節，玩具大廠孩之寶(Hasbro)宣布裁員1100 人、約20%。

明尼蘇達州大型購物中心Mall of America與個別商店合作，提供數小時或一天折扣以吸引購物者， 顧客增加 10%，目前銷售額已超過去年。

客戶關係管理業者Salesforce預估線上購物將激增；為爭取時間，可網路下單後到店取貨，聖誕節前最後一周，到店取貨將占線上訂單三分之一。

聖誕節 信用卡 零售商

上一則

禮物買了沒？這些連鎖店平安夜不打烊

下一則

台副總統政見會／趙少康轟賴清德 台灣和平的恐怖分子

延伸閱讀

還沒買聖誕禮物？零售商節前大促銷 聖誕樹降價75%

還沒買聖誕禮物？零售商節前大促銷 聖誕樹降價75%
2023年最後一輪滿月「冷月」與聖誕節不期而遇

2023年最後一輪滿月「冷月」與聖誕節不期而遇
聖誕節倒數計時…零售業大促銷 這商品降價75%顛覆傳統

聖誕節倒數計時…零售業大促銷 這商品降價75%顛覆傳統
紐約聖誕燈光秀 打卡聖地

紐約聖誕燈光秀 打卡聖地

熱門新聞

「護照制度改革暨避免積案法案」(Passport System Reform and Backlog Prevention Act)13日在兩黨國會議員全面支持下，在眾院外交委員會(House Foreign Affairs Committee)通過表決。（美聯社）

護照改革法明年初可望通過 更新護照只須30天

2023-12-15 11:34
緬甸多地秩序混亂，政府有時也難以控制。圖為緬甸首都仰光。(路透)

遭綁架7月 中國男子逃出緬甸詐騙基地 曝光內部影像機密

2023-12-18 11:36
中國國家主席習近平（左）11月跟美國總統拜登（右）在舊金山費羅麗莊園散步。路透

習近平在峰會期間警告拜登 北京將讓兩岸統一

2023-12-20 09:54
拜登總統車隊17日晚間在德拉瓦州威明頓市遭一輛SUV撞上，特勤人員立刻將肇事車輛包圍，並調查駕駛。（路透）

拜登車隊在德拉瓦州遭衝撞 特勤包圍肇事車輛

2023-12-17 21:21
常常運動養成良好習慣，，飲食也必須吃的健康營養。（Pexels）

快看世界／常運動、身材好卻還是高體脂 原因出在這

2023-12-15 15:18
前總統川普。(美聯社)

科州高等法院判決 禁止川普列名該州2024年選票

2023-12-19 18:32

超人氣

更多 >
一年工作10小時每月賺進5000元 這是什麼被動收入？

一年工作10小時每月賺進5000元 這是什麼被動收入？
如何做出多汁豬排？最簡單的方法最美味

如何做出多汁豬排？最簡單的方法最美味
小型盜竊嚴重 沃爾瑪將取消這2州自助結帳

小型盜竊嚴重 沃爾瑪將取消這2州自助結帳
清華才女、「鉈中毒」受害者朱令去世 剛度過50歲生日

清華才女、「鉈中毒」受害者朱令去世 剛度過50歲生日
佛州3華男專偷餐廳回收油牟取暴利 重大竊盜罪法辦

佛州3華男專偷餐廳回收油牟取暴利 重大竊盜罪法辦