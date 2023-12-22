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愛基會會長馬宏晉憶當年：確保每分錢都花在小孩身上

記者高雲兒／紐約報導
美國「愛心第二春文教基金會」會長馬宏晉聽到「世界珍珠班」的學生進入英美名校消息，他覺得當年所有的付出和辛苦都值得了。(記者尤昱程／攝影)
美國「愛心第二春文教基金會」會長馬宏晉聽到「世界珍珠班」的學生進入英美名校消息，他覺得當年所有的付出和辛苦都值得了。(記者尤昱程／攝影)

美國「愛心第二春文教基金會」會長馬宏晉今年70歲，當他聽到當年就讀「世界珍珠班」的楊鋒進入波士頓大學和馮寧進入牛津大學的消息，他激動地流淚了，「我覺得我當年所有的付出和辛苦都值得了」。

回想起那些幾乎日夜不停工作的夜晚，雖已相隔十幾年，但仍歷歷在目；馬宏晉說，2008年的汶川地震發生後，他就和基金會的同事積極募款，世界日報同樣關注此事，並與創會會長王建煊聯繫，雙方決定合作籌款，「世界日報的影響力很大，短短數日內便收到不少籌款，達到280萬元」。

有了捐款，馬宏晉和在中國的姊妹會「新華愛心教育基金會」聯繫確保款項落實，其中重要的項目就是開設「世界珍珠班」。

珍珠班是愛基會2004年就有的項目，王建煊當時在中國發現很多留守兒童成績很好，卻沒錢上學，於是決定開設該班，「意思就是像對待珍珠一樣對待這些小孩，他們就好像被丟進垃圾桶的珍珠，現在我們把他撿回來，擦亮」。

愛基會開設成千上百個珍珠班，總支出超過7億元，資助學生遍布中國大陸。汶川地震後的次年開始，由世界日報幫助募集的善款開設的珍珠班有11個，共計幫助562名世界珍珠生，其中包括楊鋒和馮寧。

馬宏晉23年來為愛基會奔波忙碌，他說「那時候我白天和世界日報溝通，也從別處籌款，晚上和大陸一方溝通，常常四、五點睡覺」。

他和愛基會的同事都是義務勞工，「愛基會沒有一個人被支付過薪水，就是確保每一分錢都花在小孩身上」；從溝通、轉錢、為每一個捐款人寫收據，同時商量落實哪些項目，要如何執行，以及項目完成後給捐款人撰寫報告，「不但要為孩子負責，也要為捐款人負責」。

馬宏晉說，他會繼續這項工作，只因「有這麼優秀的小孩，一切都值得了」，唯一讓他擔憂的是，恐怕無人可以接班，「這個工作很費時間，也需要愛心，其實擔子很重。」

放棄名利，一心助學的愛基會成員們。(記者徐佳／攝影)
放棄名利，一心助學的愛基會成員們。(記者徐佳／攝影)

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