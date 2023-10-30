爭福利、工卡… 新舊無證客差別待遇 對立浮現

圖為今年7月被紐約市府安置在曼哈頓區羅斯福豪華旅館的無證客，等候分配，立即有房可住。(美聯社)

「國會山莊報」(The Hill)報導，政府發放福利予人不公平感受，導致新舊無證客 之間出現對立，少數族裔社區內部氣氛緊張，憤憤不平的情緒在幾個大城市尤其明顯。

報導指出，問題的第一個層面是，初來乍道的無證客竟有資格取得工作證，讓許多在美國停留較久的無證移民 及家人居留身分不一的家庭感覺遭到政府忽視；第二個層面則是，對許多少數族裔社區來說，政府把經費花在為申請庇護 者提供安置，讓其他資源有限的社會福利計畫相形之下顯得遜色許多。

紐約市布魯克林居民9月聚會，抗議市政府優先安置新到無證客住房的措施，要求遣返無證客。(Getty Images)

民主黨籍紐約州聯邦眾議員艾斯帕亞(Adriano Espaillat)是美國首位多明尼加裔國會議員，同時也是首位無證移民出身的國會議員。他說，傳聞中的描述有點扭曲，新來無證客被說成獲得安排極為舒適的住處，「事實並非如此，他們面臨非常困難的狀況」。

報導指出，「差別待遇」的不平心態，在向來是民主黨票倉的紐約市、芝加哥，感受格外強烈，這兩個城市的社區領袖與民選官員花了數十年時間希望動員選民，卻始終成效不彰。

民主黨籍伊利諾州聯邦眾議員賈西亞(Jesús "Chuy" García)說：「家人居留身分不一的家庭，以及在美國生活10年、20年、25年、30年的移民，一直工作、繳稅、寄錢回墨西哥，奉公守法，低調過日子，可能比絕大多數美國人都是更好的公民，但現在卻深感挫折。」

近日剛自德州被送到芝加哥市的無證客，分享食物。(美聯社)

賈西亞說，政治領袖、社區領導人及宗教領袖都告訴這些移民，如果上街抗議，移民改革就會成真，但移民認知當中的移民改革，前一次如願以腸以是1986年的事了。

過去幾年，美國移民潮的模式出現改變。以往偷渡入境是以單身墨西哥公民為主，如今變成來自其他國家、攜家帶眷的無證家庭，有著向美國政府申請庇護的迫切需求。然而，一般民眾並沒有特別區分「庇護申請者」與「無證移民」之間的差別，「差別待遇」的觀感因此衍生，這使得新來的無證客更難融入，特別是來自拉丁美洲的庇護申請者。