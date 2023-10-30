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地產投資／Airbnb、紐約市5招可和解

爭福利、工卡… 新舊無證客差別待遇 對立浮現

記者顏伶如／綜合報導
圖為今年7月被紐約市府安置在曼哈頓區羅斯福豪華旅館的無證客，等候分配，立即有房可住。(美聯社)
圖為今年7月被紐約市府安置在曼哈頓區羅斯福豪華旅館的無證客，等候分配，立即有房可住。(美聯社)

「國會山莊報」(The Hill)報導，政府發放福利予人不公平感受，導致新舊無證客之間出現對立，少數族裔社區內部氣氛緊張，憤憤不平的情緒在幾個大城市尤其明顯。

報導指出，問題的第一個層面是，初來乍道的無證客竟有資格取得工作證，讓許多在美國停留較久的無證移民及家人居留身分不一的家庭感覺遭到政府忽視；第二個層面則是，對許多少數族裔社區來說，政府把經費花在為申請庇護者提供安置，讓其他資源有限的社會福利計畫相形之下顯得遜色許多。

紐約市布魯克林居民9月聚會，抗議市政府優先安置新到無證客住房的措施，要求遣返無證...
紐約市布魯克林居民9月聚會，抗議市政府優先安置新到無證客住房的措施，要求遣返無證客。(Getty Images)

民主黨籍紐約州聯邦眾議員艾斯帕亞(Adriano Espaillat)是美國首位多明尼加裔國會議員，同時也是首位無證移民出身的國會議員。他說，傳聞中的描述有點扭曲，新來無證客被說成獲得安排極為舒適的住處，「事實並非如此，他們面臨非常困難的狀況」。

報導指出，「差別待遇」的不平心態，在向來是民主黨票倉的紐約市、芝加哥，感受格外強烈，這兩個城市的社區領袖與民選官員花了數十年時間希望動員選民，卻始終成效不彰。

民主黨籍伊利諾州聯邦眾議員賈西亞(Jesús "Chuy" García)說：「家人居留身分不一的家庭，以及在美國生活10年、20年、25年、30年的移民，一直工作、繳稅、寄錢回墨西哥，奉公守法，低調過日子，可能比絕大多數美國人都是更好的公民，但現在卻深感挫折。」

近日剛自德州被送到芝加哥市的無證客，分享食物。(美聯社)
近日剛自德州被送到芝加哥市的無證客，分享食物。(美聯社)

賈西亞說，政治領袖、社區領導人及宗教領袖都告訴這些移民，如果上街抗議，移民改革就會成真，但移民認知當中的移民改革，前一次如願以腸以是1986年的事了。

過去幾年，美國移民潮的模式出現改變。以往偷渡入境是以單身墨西哥公民為主，如今變成來自其他國家、攜家帶眷的無證家庭，有著向美國政府申請庇護的迫切需求。然而，一般民眾並沒有特別區分「庇護申請者」與「無證移民」之間的差別，「差別待遇」的觀感因此衍生，這使得新來的無證客更難融入，特別是來自拉丁美洲的庇護申請者。

移民 庇護 無證客

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