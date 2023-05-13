移民新規生效 美墨邊境瀰漫不確定性

美國總統拜登政府12日開始在美墨邊境實施全面改革的政策，新的庇護限制在混亂和不確定性中生效。（美聯社）

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）時期允許迅速驅逐移民 的法令到期後，美國總統拜登 政府今天開始在美墨邊境實施全面改革的政策，新的庇護 限制在混亂和不確定性中生效。

路透報導，移民倡導者在新的庇護條例頒布時提出法律挑戰，法庭在最後一刻採取數項行動，為拜登重新制定的邊境策略將如何發揮作用帶來一些問題。

實施3年的美國法典第42卷（Title 42 of the United States Code）落幕，引發可能會進一步給美國邊境設施、城鎮帶來壓力的擔憂，美國官員正在密切關注最近已經達到創紀錄數量的移民流動。

美國國土安全部（DHS）主管邊境及移民政策的官員努涅斯内托（Blas Nunez-Neto）今天告訴媒體，法典第42卷11日午夜失效後，「我們繼續在邊境遇到大量非公民，但我們沒有看到一夜之間移民大幅增加或午夜湧入人潮。」

為了阻止移民前往邊境，墨西哥政府表示，國家移民機構已下令辦公室不得核發允許在國內旅行的移民文件或其他許可證。這為移民造成另一個障礙。

跟昨天美國邊境入境點的混亂情況相比，今天似乎相對平靜，但仍有一些移民感到困惑。

德州艾爾帕索（El Paso）與墨西哥華雷斯城（Ciudad Juarez）之間有圍欄將兩地隔開，數百名在那裡過夜的移民排成一列，由當局帶入美國並坐上巴士。這個地區有德州國民兵、州警和邊防人員巡邏。

由美國民權聯盟（American Civil Liberties Union）代表的移民倡導者，對庇護新規提出法律挑戰，稱新規違反美國法律和國際法。

維權人士表示，拜登領導的民主黨政府為遏制非法越境而推出的新規定，類似共和黨籍前總統川普頒布的限制措施，他們已在法庭上成功阻止川普的規定。

美國國土安全部部長馬約卡斯（Alejandro Mayorkas）為拜登的新規辯護，他告訴微軟國家廣播公司（MSNBC），這樣做的目的是鼓勵移民使用合法途徑入境，「這將是一個艱難的過渡期」。