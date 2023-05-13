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防疫遣返令失效 邊界大致平靜 大批無證客搶上網登記

記者胡玉立／綜合報導
防疫驅逐令取消第一天，雖然美國邊境的收容中心已人滿為患，但秩序還算穩定。（Getty Images)
防疫驅逐令取消第一天，雖然美國邊境的收容中心已人滿為患，但秩序還算穩定。（Getty Images)

疫情期間阻擋無證移民入境的「美國法典第42條」(Title 42) 緊急法令11日午夜到期；美墨邊界12日大致平靜。大批移民在墨西哥邊境上網登記預約，盼能合法入境。

然而，這相對平靜可能只是暫時的；因為隨著防疫遣返令到期取消，拜登政府新規則正受到左右兩派攻擊；包括美國公民自由聯盟(ACLU)和共和黨領導的佛羅里達州各自都提出訴訟案。

美國邊境巡邏隊負責人12日推文寫道，過去一週約有6萬8000人在邊境被捕；11日邊境逮捕人數開始下降，逮捕人數不到1萬人。邊境巡邏人員工會主席朱德(Brandon Judd)說，本月8日、9日，每天都有逾1萬名移民從美墨邊界非法入境美國時被捕。

川普政府2020年3月疫情伊始推出的「第42條」緊急法令，對邊境巡邏隊和許多政治人物來說，有助阻止尋求庇護者入境；三年多以來，根據這道防疫遣返令，美墨之間長達3200公里的邊境幾乎全部關閉。

這項法規看似是在疫情期間為防止感染新冠病毒者進入美國，實際上旨在迅速驅逐試圖入境的移民；但根據該規定，被驅逐的無證移民可再次越境卻不會產生法律後果，所以相對也鼓勵了移民非法越境行徑。

防疫遣返令取消第一天，雖然美國邊境的收容中心已人滿為患，但秩序還算穩定。（Get...
防疫遣返令取消第一天，雖然美國邊境的收容中心已人滿為患，但秩序還算穩定。（Getty Images)

根據拜登政府新規定，非法越境移民除少數例外情況外，均不得申請庇護，他們還會面臨被驅逐回墨西哥或其原籍國，並被禁止五年內再次入境；任何試圖再次進入美國者都可能面臨刑事指控和監禁。申請庇護者須使用線上申請預約。

邊境巡邏隊報告稱，12日上午在德州邊境社區埃爾帕索(El Paso)有6000多人被拘留。同日稍早，有100多名透過CBP One應用程序預約申請庇護的移民，在美國當局護送下越過邊境大橋前往埃爾帕索。

美國邊境巡邏隊去年10月至今年3月逮捕了超過100萬非法越境移民；整個2022財年拘留了逾220萬無證移民。

移民 庇護 疫情

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