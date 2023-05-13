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須先線上申請庇護 無證客命運不一 誰能入境美國？

編譯潘勛／綜合12日電
趕在防疫遣返令11日取消之前，大批無證客渡過格蘭德河進入德州，尋求庇護。估計未來幾周混亂的情況還會持續。（Getty Images）
趕在防疫遣返令11日取消之前，大批無證客渡過格蘭德河進入德州，尋求庇護。估計未來幾周混亂的情況還會持續。（Getty Images）

11日過後，前總統川普依1944年公共衛生法頒布的防疫遣返令失效，拜登政府實施的新規定指出，移民申請庇護者，若未先在線上申請，也未在自己行經國家申請庇護，則一律遣返；聯邦政府表示，若先線上申請，拉丁美洲幾個國家人民搭機、有金主或有家人在美者，每月有13萬人可以申請庇護。

未線上申請將遣返、審查也費時

美聯社12日報導，依美國及國際法，任何人來到美、墨邊界都可申請庇護。接下來進行查核，判定他們在母國有遭迫害之虞是否屬實。移民申請庇護案件接下來移送移民法院系統，以決定他們可否留在美國，但審理過程經常耗時數年；移民通常得進入美國等候判決。

有金主、有家人在美 可爭取名額

一名無證客試圖帶食物給另一端的家人，但被國民警衛隊拉起鐵絲網隔絕。（Getty ...
一名無證客試圖帶食物給另一端的家人，但被國民警衛隊拉起鐵絲網隔絕。（Getty Images）

聯邦政府表示，委內瑞拉、海地、尼加拉瓜及古巴四國民眾只要搭機、有金主、先線上申請，每月得接受達3萬人；另瓜地馬拉、薩爾瓦多及宏都拉斯三國民眾，先線上申請又有家人在美，准許達10萬人。不符規定者，邊界官員將予以遣返，包括委內瑞拉、海地、尼加拉瓜、古巴每月的3萬人，將由陸路遣返到墨西哥。

其他移民如果透過CBP One應用程式申請，也容許入境；目前凡使用該App者得入境者為740人，逐漸增加到每日1000人。

舉家非法入境 家長要戴電子腳鐐

舉家非法越界入美者，要接受宵禁，家長必須戴上電子腳鐐監視器。移民官員30天內將判定一戶人家能否留在美國還是該遞解出境；這項流程過去通常要花費數年。

不具名官員表示，拜登政府本考慮，除非移民家庭通過最初的庇護檢查，否則將被拘禁，但後來選擇改採宵禁，由夜裡11時到隔晨5時。沒現身接受檢查約談的移民全家，移民單位將挑出來遞解出境。

人滿為患 邊界開始放人 60天報到

邊界巡邏站本想暫時收容移民，但目前移民數量太大，已無力收留，一些巡邏站人滿為患；因此邊界巡邏員開始把移民放入美國，但規定他們60天內要來移民官署報到，不然就面臨遞解。

幹員們也接獲通知，任何設施收容量達125%，或平均拘留時間超過60小時，都開始放人；另外，若整個邊界抓到單日7000移民，移送拘留，就開始放人。

一群由墨西哥抵達德州的無證客，將被美方邊防隊集中隔離。（美聯社）
一群由墨西哥抵達德州的無證客，將被美方邊防隊集中隔離。（美聯社）

移民家庭 庇護 遣返

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