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司法部長是泰勒絲鐵粉 談話常引用歌詞 最愛這首歌

記者胡玉立／綜合報導
司法部長加蘭德平常都以嚴肅的形象出現，他私下是泰勒絲的粉絲，常把泰勒絲的歌詞帶進談話或辯論。（美聯社）
司法部長加蘭德平常都以嚴肅的形象出現，他私下是泰勒絲的粉絲，常把泰勒絲的歌詞帶進談話或辯論。（美聯社）

流行樂天后泰勒絲(Taylor Swift)的粉絲無數，但其中有位超級絲粉絲非常特別，那就是現年70歲的司法部長加蘭德 (Merrick Garland)；多年來，加蘭德毫不掩飾自己對泰勒絲的死忠，常在公開談話和法律辯論時帶入泰勒絲的歌詞。

國會參院司法委員會1日的聽證會上，議員質詢司法部有關售票網站Ticketmaster的反托拉斯法調查時，加蘭德又信手捻來泰勒絲的歌回應道，「說到泰勒絲，我的『回憶太清晰』(All Too Well)，我對她非常熟悉。」「回憶太清晰」是泰勒絲2021年名曲。

最近華府幾乎人人都在談論泰勒絲和Ticketmaster，但加蘭德對泰勒絲如數家珍的程度與熱愛，絕對是政府高層官員裡的異數。

華爾街日報報導，加蘭德不但家裡、車裡都有泰勒絲的CD，他在司法部的辦公室古董櫃裡，更醒目展示了泰勒絲幾乎所有CD；她的粉絲也都知道，加蘭德是死忠Swiftie。

「我最喜歡的歌曲是『通通甩掉』(Shake It Off)，」加蘭德受訪時說：「原因應該不言可喻。」參院共和黨人2016年曾擋下加蘭德擔任最高法院大法官提名案。

加蘭德最早是從他兩個女兒那裡得知泰勒絲的存在；當時加蘭德是聯邦上訴法院法官，需開車送女兒上學，她們堅持沿路播放泰勒絲2006年同名首張專輯以及2008年專輯「無懼的愛」(Fearless)。加蘭德很快被「圈粉」；如今，只要泰勒絲一發行新專輯，全家就會熱烈交換意見。

加蘭德拒絕討論司法部對Ticketmaster的調查；該調查針對去年11月泰勒絲演唱會售票網站數度大塞車、斷線，粉絲苦候數小時買不成票，黃牛票卻泛濫賺取暴利的事件。

至於加蘭德或他的下屬在那場售票網站大當機事件中，有沒有買到泰勒絲巡迴演出門票？加蘭德的回答是：「這是個『脆弱』(delicate)的問題。」顯然，他又精準引用了泰勒絲的熱門歌曲「脆弱」。

司法部 參院 華爾街

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