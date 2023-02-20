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尚未到物價高峰期？最大食品商雀巢：今年價格將再漲

編譯盧炯燊／綜合19日電
除雀巢外，啤酒製造商喜力、高露潔、幫寶適尿布等多項民生用品廠商表示產品價格今年會繼續上升。(路透)
除雀巢外，啤酒製造商喜力、高露潔、幫寶適尿布等多項民生用品廠商表示產品價格今年會繼續上升。(路透)

在全球通膨飆漲下，過去一年食品價格不斷攀升到了令人吃不消的境地，然而升勢並未停止，全球最大的食品集團雀巢表示，今年各類主食的價格會進一步上漲，讓拮据的家庭如同火上澆油。

雀巢首席執行官施耐德(Mark Schneider)在與傳媒的電話採訪會上，聲稱該集團與全球消費者一樣，受到通貨膨脹的沉重打擊，目前仍在努力填補毛利率以減少過去的虧損。

他預告2023年會提升主要食品價格，但強調提價非常有針對性，只會在投入成本證明與合理的通膨情況下才會加價。

施耐德拒絕透露集團2000個品牌中，哪些會受到影響。這些品牌涵蓋冷凍食品、糖果以及嬰兒配方奶粉等。

除了雀巢外，聯合利華(Unilever)、可口可樂、啤酒製造商喜力(Heineken)、高露潔(Colgate)、幫寶適(Pampers) 尿布、製造潘婷(Pantene)洗髮水的寶潔(PG)……等，均表示旗下產品價格今年會繼續上升。

儘管能源、乳製品和穀物等原材料的成本已從最高峰值回落，但仍居高不下；此外勞動力及物流成本也繼續攀升，這意味著商品價格不太可能很快下降。

生產Hellman蛋黃醬、家樂湯塊及Ben & Jerry冰淇淋的英國聯合利華，在2022年的最後一季，將價格上調了13.3%，也是連續第八個季度提價。但集團的首席財務執行官皮凱斯利(Graeme Pitkethly)聲稱，儘管已度過了通膨高峰期，但還沒有到價格高峰期。

另方面，雖然這些食品集團要設法爭取利潤，但過於激進的提價只會趕走消費者。

聯合利華承認，2022年旗下商品價格上漲，導致全年銷量下降2.1%。同樣，雀巢也報告去年下半年銷量下降，部分原因是定價過高。喜力也預告，由於啤酒價格今年會急劇上漲，在歐洲的啤酒銷量將會減少。

因此如何在提價與爭取顧客，就要取得巧妙的平衡。

除雀巢外，啤酒製造商喜力、高露潔、幫寶適尿布等多項民生用品廠商表示產品價格今年會...
除雀巢外，啤酒製造商喜力、高露潔、幫寶適尿布等多項民生用品廠商表示產品價格今年會繼續上升。(路透)

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