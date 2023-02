通膨衝擊 農村地區1元店暴增 肯州千人小鎮有6家

高通膨高利率時代恐將持續,迫使民眾節衣縮食,消費都精打細算。便利店如「一元樹」紛在多州農郊進駐開業。(路透)

歷史性通貨膨脹加上消費習慣改變,農村地區一元店數量暴增。肯塔基州人口僅1400人的小鎮橄欖山(Olive Hill)在過去幾年內就暴增到六間一元店。

有鑑於多數連鎖商店會依據人口密度、交通模式以及附近的企業和景點等元素,來決定新商店位置。橄欖山居民對於當地一元店激增的情況,感到既困惑又有趣,開玩笑表示,現在都用「三間一元店」來衡量去橄欖山最近沃爾瑪 (Walmart)的距離。

根據美國公共衛生學會(APHA)最新報告,在過去十年中,按家庭支出份額計算,一元店是增長最快的食品零售商 ,農村地區的增長更是超過一倍。

Dollar General和同時還擁有Family Dollar的Dollar Tree是主導美國一元店市場的兩大品牌,在全美商店數量超過3萬5000間商店,比全美麥當勞和沃爾瑪商店數量加起來還要多。

近期,一元店的擴張都發生在城市低收入 區,尤其是在缺乏服務完整的大型超市地區。但Dollar General則瞄準了20哩範圍內沒有大型連鎖零售商的農村地區和小鎮。Dollar General約75%的商店,位於人口不足2萬人的城鎮。自2019年以來,Dollar General新增了2000多家門市,宣稱約75%美國人住家五哩範圍內就有一家Dollar General。

西伊利諾大學(Western Illinois University)伊利諾農村事務研究所所長梅里特(D. Merrett)認為,一元店會在農村地區快速擴張,是大型零售商過去30年對小鎮經濟破壞的副作用。當地報紙編輯威爾斯(Wells)則指出,許多小型當地商店當年應為不敵因大型零售商的擴展而消失,如今出現的一元店可以說是填補了當年小商店的位置。

公共利益科學中心(Center for Science in the Public Interest)近期報告指出,多數地區都認可一元店的存在,高達82%的受訪者表示,一元店有助社區發展。