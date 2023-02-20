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高通膨未減 物價還在漲 果菜價一年漲11.3%

編譯潘勛／綜合19日電
圖為芝加哥一家超市的商品。（路透）
圖為芝加哥一家超市的商品。（路透）

雖說美國年率化通膨1月減到6.4%，為連續七個月放軟，但經濟學者指出，據亞特蘭大聯邦準備銀行公布、追蹤的惰性消費者物價指數(Sticky Price CPI)，發現年增率1月同比去年仍在6.7%，另外服務業的勞務索費也值得矚目，抗通膨「大業」距成功還很遙遠。

有線電視新聞網(CNN)報導，亞特蘭大儲備銀行根據一攬子商品，其價格變動較不頻繁，如住居、醫療開支、個人護理產品，來發布這種版本的消費者物價指數，這種指數也用來監視高通膨是否已經得勢。

結果該行發現，1月的惰性消費者物價指數漲幅同比去年，維持在6.7%，為1982年以來最高，即便彈性價格的消費者物價指數已大幅下降，也是如此，顯示高通膨陰影揮之不去，固定生根。

「阿波羅全球管理」(Apollo Global Management)機構首席經濟學者斯洛克(Torsten Slok)表示，重點在通膨之麻煩揮之不去；按他對最近數據的分析，認為物價可能「恆常」上漲。

經濟學者與聯準會也密切關注勞務的售價。汽車保險、電影券、音樂會及理髮的價格1月分都上揚，不論就與上個月還是去年同期相比，都是如此。因為服務業在美國經濟的龐大分量，這令人生憂。

牛津經濟學(Oxford Economics)機構宏觀經濟研究主任梅伊(Ben May)指出，服務業的事態對未來影響很大。

15、16兩日出現的數據加深投資人對通膨的焦慮。零售銷售1月較上個月上升3%，漲幅為近兩年最大。鑒於讓民眾減少開支，對聯準會抗通膨作戰很重要，這件事意義重大。

1月份的生產者價格也上漲超過預期，凸顯通膨壓力還揮之不散。

食品價格也繼續以驚人速度上漲，尤其是薪資未能跟上飆升的成本。在美國，生鮮果菜過去一年漲價11.3%，而在英國，食品及非酒精類飲品1月價格同比去年跳升16.7%。

這次通膨盤根錯結，首先是疫情期間人們卡在家，對商品出現爆炸式需求，再因俄國入侵烏克蘭而加劇。但梅伊指出，究竟是什麼導致情況一發不可收拾，決策者該做什麼來矯治它，目前均不明朗。

指數 亞特蘭大 高通

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