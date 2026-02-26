我的頻道

黎智英欺詐罪上訴成功獲撤罪 估出獄時間提前

川普關稅現況一次看：稅率、報復、退稅與下一步

川普關稅法源遭推翻 達成協議國家成「冤大頭」可能擇機要求重談

編譯周辰陽／即時報導
美國總統川普24日在眾議院議場發表國情咨文。（路透）
美國最高法院20日裁定，總統川普依據「國際緊急經濟權力法」（IEEPA）對幾乎所有國家加徵關稅已逾越職權。川普則表示，將在符合法律界線的前提下另尋依據推動關稅，並於24日國情咨文中為自身關稅政策辯護。然而，這項裁決已使美國與全球夥伴談成的一系列貿易協議再度陷入新的不確定性。

CNBC報導，最高法院裁決出爐後，外界對以IEEPA關稅為基礎談成的雙邊貿易協議產生疑問，促使各國政府重新評估自身立場。聖加侖貿易繁榮基金會（St.Gallen Endowment for Prosperity through Trade）執行長弗里茨（Johannes Fritz）指出，美國貿易夥伴原本是以IEEPA為法律基礎，換取特定關稅待遇，如今這個法律基礎已不復存在。

他補充，美國政府是否能在「1974年貿易法」第301條或其他授權下重建這些協議仍有待觀察，「但將耗費時間，且需新的法律程序」。

昆西研究所（Quincy Institute）「全球南方計畫」主任希多爾（Sarang Shidore）23日接受CNBC訪問時分析，較早與美國達成協議的國家，「某種程度成了『冤大頭』」。相較之下，巴西等堅持不願同意美國任何要求的國家，如今可能會覺得當初的判斷證明是對的。

川普在國情咨文中宣稱，「幾乎所有國家和企業都希望維持最高法院『不幸介入』之前已經達成的協議」，但從印度與歐盟的反應來看，實際情況並非如此。儘管川普警告各國不要退出先前協議，並揚言任何想要「耍花樣」的國家，都將在其他貿易法規下承擔更高關稅，但鑑於他目前能提出可信威脅的關稅手段已更為有限，多數外國領導人仍採取謹慎觀望態度，重新評估自身立場與重新談判部分條款的時機。

與此同時，在各國考慮回應之際，焦點也轉向白宮所剩的選項。隨著依據IEEPA加徵的關稅遭到推翻，川普政府正探索其他法律途徑以維持其貿易議程，但要拼湊出替代方案仍需時間，意味著由關稅引發、籠罩全球經濟的不確定性短期內恐難消散。

外交關係協會（CFR）資深研究員希爾曼（Jennifer Hillman）指出，川普政府迄今已與18個國家就貿易與關稅談成各種協議、框架與共同理解，但整體關稅情勢仍在快速變動，各國的談判籌碼也隨之起伏。她也提醒，對既有協議的任何調整恐將逐步展開，目前這些協議多未完全定案或具法律約束力，且尚未獲得國會批准。

關稅 川普 貿易協議

推進301調查？ 中國：向前看 別藉機生事

剛被川普點名表揚 魯比歐被抓包滑手機…簡訊內容曝光了

