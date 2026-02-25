關稅戰持續 加州長堤港1月進口量年減13%

我的頻道

編譯黃淑玲／綜合外電
加州長堤港（Port of Long Beach）。 (美聯社)
加州洛杉磯附近的長堤港（Port of Long Beach）1月進口量較去年同期下降13%。去年1月，海運商為了因應川普總統即將實施後來的對等關稅等提高關稅措施，當時紛紛提前出貨，貨船湧入長堤港。

長堤港的執行長哈斯格巴（Noel Hacegaba）周三（25日）對記者說，儘管進口量下滑，長堤港1月仍全美最繁忙的港口，超越鄰近港口的洛杉磯港

哈斯格巴表示，長堤港雖還是第一名，但「不代表我們沒有受到關稅影響」。他舉例，長堤港去年鐵與鋼材的吞吐量，就大幅下降了32%。玩具與體育用品進口減少15%，合成纖維進口大減43%，鹽、硫磺與水泥也少掉21%。

根據港口發布的最新數據，上月長堤港載有貨品的進口貨櫃年減13.1%，至40.98萬個TEU（20呎標準貨櫃）；出口貨櫃量幾乎持平，為9.94萬個TEU。經長堤港的空貨櫃則減少11.5%，至33.84萬個TEU。

哈斯格巴說，上周最高法院判決川普對等關稅無效後，川普政府的回應仍充滿不確定性，這進一步加劇了供應鏈的波動與不可預測性。

美國貿易代表葛里爾周三提到，美國政府可能需要「幾個月」時間，在維持現已談妥的協議的前提下，重建川普的關稅制度。

川普第一時間反擊最高法院判決的10%新關稅已於周二生效，但華府對於如何履行與主要貿易夥伴談成的協議，又同時落實川普要再將稅率提高至15%的威脅，到目前為止，未提供具體細節。

