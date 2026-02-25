我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

艾普斯坦檔案赫見霍金與比基尼女合影 家屬說話了

一洲焦點／川普108分鐘國情咨文 國會如兩個世界

美貿易代表徵關稅未來升至15% 歐盟憂42億歐元商品受威脅

編譯黃淑玲／綜合外電
歐盟評估後發現，價值42億歐元的輸美歐盟商品因川普新關稅措施，面臨稅率高出美歐貿易協議商定的15%上限。 (路透)
歐盟評估後發現，價值42億歐元的輸美歐盟商品因川普新關稅措施，面臨稅率高出美歐貿易協議商定的15%上限。 (路透)

對於川普的新關稅稅率究竟是10%還是15%，美國貿易代表葛里爾周三（25日）接受彭博電視訪問時表示，目前實施的是10%的關稅。之後將會有公告，在「適當情況下」把稅率提高至15%。他同時強調，美國政府希望與已簽署貿易協議的國家維持「政策連貫性」。

彭博問葛里爾，新的、較高的關稅是否會違反美國與歐盟去年達成的貿易協議，葛里爾回答，他之後將會說明「如何在這方面兼顧其他國家」。不過他已多次暗示，對於已與美國達成貿易協議的一些經濟體，新的稅率調整不會導致累計後的稅率是較高的。這對歐盟等擔心新關稅會高於談定的15%的貿易夥伴而言，被視為正面訊號。

葛里爾對彭博電視說，針對美歐貿易協議與新關稅有落差的情況，「我們還需要兩、三個月時間調整關稅，確保關稅符合我們在協議中的承諾」，他也期待歐盟能履行承諾。

在歐盟，美國總統川普的新關稅措施將使大約42億歐元（50億美元）的歐盟出口美國商品，面臨到關稅高於美歐去年已談妥的貿易協議所設的15%上限。

了解歐盟稅率評估的知情人士表示，川普的新關稅會讓奶酪、黃油、部分農產品，以及一些塑膠、紡織品與化學品的輸美關稅提高於美歐協議允許的最高水準。

某些商品，例如部分烈酒，則是稅率將低於15%。

美國最高法院上周判決川普的「對等關稅」違法後，川普旋即宣布新的10%全球關稅，儘管他隨後揚言稅率再提高至15%，但尚未正式落實。這項新關稅，是在「最惠國待遇」的稅率基礎上，額外徵收，時間可以持續五個月。

歐盟執委會發言人吉爾（Olof Gill）置評時指出：「歐盟產品必須繼續享有最具競爭力的待遇，關稅不得超過先前商定的明確且全面的上限。」他還提到，在美國新的關稅措施下，約7%的歐盟出口將面臨高於15%上限的稅率。

世報陪您半世紀

關稅 歐盟 貿易協議

上一則

艾普斯坦檔案赫見物理學家霍金與比基尼女子合影 家屬說話了

延伸閱讀

多州針對兒童疫苗接種建議變更 控告川普政府

多州針對兒童疫苗接種建議變更 控告川普政府
美揚言推進301調查 中國：向前看不要藉機生事

美揚言推進301調查 中國：向前看不要藉機生事
為顧全川習會？川普國情咨文全程未點名中國 20年頭一遭

為顧全川習會？川普國情咨文全程未點名中國 20年頭一遭
剛被川普點名表揚就低頭滑手機 魯比歐在看誰傳來簡訊？

剛被川普點名表揚就低頭滑手機 魯比歐在看誰傳來簡訊？

熱門新聞

台灣台積電。（美聯社）

美政府早警告 紐時：台灣晶片災難逼近 矽谷卻長期忽略

2026-02-24 07:10
美國總統川普21日在白宮出席州長晚宴。（路透）

最高法院救了川普一把 CNN：封殺對等關稅是送上大禮

2026-02-22 09:45
美國總統川普20日在華府白宮舉行記者會，回應最高法院裁定他加徵關稅逾越職權一事。(路透)

最高院判決後美平均關稅大降至8.3% 20大進口國台灣關稅排第5高

2026-02-21 03:00
川普總統20日在白宮出席記者會。(路透)

川普怒課全球15%關稅唯2國逃過一劫 各國反應一次看

2026-02-21 19:49
川普總統美東24日晚間9時，發表他第二任期的首場國情咨文。(美聯社)

川普國情咨文一次看 演說107分鐘超越去年

2026-02-24 22:25
最高法院就關稅做出裁決，川普召開記者會回應。（路透）

川普對裁決表失望 將根據另一授權徵10%關稅

2026-02-20 13:51

超人氣

更多 >
谷愛凌代言 Nike最大中國競爭對手 美國開首店

谷愛凌代言 Nike最大中國競爭對手 美國開首店
蓋茲認了與2俄女婚外情：與艾普斯坦往來犯大錯

蓋茲認了與2俄女婚外情：與艾普斯坦往來犯大錯
川普國情咨文一次看 演說107分鐘超越去年

川普國情咨文一次看 演說107分鐘超越去年
川普當面嗆最高院 大法官全程這表情 灌水投資被CNN打臉

川普當面嗆最高院 大法官全程這表情 灌水投資被CNN打臉
川普發表國情咨文 CNN民調：近3分之2觀眾反應正面

川普發表國情咨文 CNN民調：近3分之2觀眾反應正面