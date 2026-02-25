美貿易代表徵關稅未來升至15% 歐盟憂42億歐元商品受威脅

歐盟評估後發現，價值42億歐元的輸美歐盟商品因川普新關稅措施，面臨稅率高出美歐貿易協議商定的15%上限。 (路透)

對於川普的新關稅 稅率究竟是10%還是15%，美國貿易代表葛里爾周三（25日）接受彭博電視訪問時表示，目前實施的是10%的關稅。之後將會有公告，在「適當情況下」把稅率提高至15%。他同時強調，美國政府希望與已簽署貿易協議 的國家維持「政策連貫性」。

彭博問葛里爾，新的、較高的關稅是否會違反美國與歐盟 去年達成的貿易協議，葛里爾回答，他之後將會說明「如何在這方面兼顧其他國家」。不過他已多次暗示，對於已與美國達成貿易協議的一些經濟體，新的稅率調整不會導致累計後的稅率是較高的。這對歐盟等擔心新關稅會高於談定的15%的貿易夥伴而言，被視為正面訊號。

葛里爾對彭博電視說，針對美歐貿易協議與新關稅有落差的情況，「我們還需要兩、三個月時間調整關稅，確保關稅符合我們在協議中的承諾」，他也期待歐盟能履行承諾。

在歐盟，美國總統川普的新關稅措施將使大約42億歐元（50億美元）的歐盟出口美國商品，面臨到關稅高於美歐去年已談妥的貿易協議所設的15%上限。

了解歐盟稅率評估的知情人士表示，川普的新關稅會讓奶酪、黃油、部分農產品，以及一些塑膠、紡織品與化學品的輸美關稅提高於美歐協議允許的最高水準。

某些商品，例如部分烈酒，則是稅率將低於15%。

美國最高法院上周判決川普的「對等關稅」違法後，川普旋即宣布新的10%全球關稅，儘管他隨後揚言稅率再提高至15%，但尚未正式落實。這項新關稅，是在「最惠國待遇」的稅率基礎上，額外徵收，時間可以持續五個月。

歐盟執委會發言人吉爾（Olof Gill）置評時指出：「歐盟產品必須繼續享有最具競爭力的待遇，關稅不得超過先前商定的明確且全面的上限。」他還提到，在美國新的關稅措施下，約7%的歐盟出口將面臨高於15%上限的稅率。