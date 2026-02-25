川普想課全球15%關稅 仍有適法性問題

我的頻道

編譯中心／綜合報導
川普總統23日在白宮主持活動 。(美聯社)
川普總統23日在白宮主持活動 。(美聯社)

聯邦最高法院20日判決川普總統無權以國際緊急經濟權力法(IEEPA)實施對等關稅，川普新策略是引用另一條法律課徵15%全球關稅。然而，專家表示這項新關稅同樣有適法性問題，恐再度引發訴訟。

政治網站Axios新聞網指出，川普現改引1974年貿易法第122條實施15%全球關稅。這項條款允許總統在出現「國際收支危機」時，最長可在150天內課徵最高15%關稅。

然而，專家表示，目前美國並未出現貨幣暴跌、利率飆升或外國資本流入突然凍結等典型的國際收支危機症狀，動用122條實施關稅，同樣有法律疑義。

稅務與市場諮詢公司RSM首席經濟學家布魯蘇拉斯(Joe Brusuelas)在報告中寫道：「無論從美國經濟狀況、國際收支情況或貨幣制度，怎麼看都沒達到第122條所規定的條件。」

此外，川普政府的司法部去年就對等關稅適法性一案在法院訴訟時，就曾否定過第122條作為關稅政策依據選項。當時司法部助理部長舒梅特(Brett Shumate)在報告中說，定義更窄、權力受限的第122條，不是關稅政策的適當法律依據。

舒梅特的報告說，「總統在宣布緊急狀態時所提及的問題源自貿易赤字，這在概念上不同於國際收支赤字」，還強調第122條「沒有任何明顯適用性」。

第122條賦予總統150天內可實施最高15%關稅，但之後國會必須介入。Axios新聞網認為，除非國會要求，否則實務上這150天法院不至於過問，可讓川普政府有充裕時間制定出更精細的關稅措施，但這不代表後續不會出現新的法律挑戰。

國際貿易律師湯生(Dave Townsend)說：「鑒於對企業而言所涉金額龐大，很可能出現新一波訴訟來挑戰第122條的適法性，並再次要求政府退還徵收的第122條關稅。」

