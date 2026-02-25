企業要求退還關稅 FedEx開第一槍 律師分析：政府勝算不高

我的頻道

編譯俞仲慈、盧思綸／綜合報導
最高法院裁決出爐後，聯邦快遞成為第一個向川普政府提告並追討關稅的企業。(路透)
最高法院裁決出爐後，聯邦快遞成為第一個向川普政府提告並追討關稅的企業。(路透)

全球物流巨頭聯邦快遞(FedEx)23日控告川普政府，要求全額退還先前依「國際緊急經濟權力法」(IEEPA)繳納的所有關稅，是最高法院裁決出爐後控告政府、要求退稅的第一家大型企業。

彭博指出，目前已有超過1500件關稅退款訴訟待審，而且提告者只是潛在退款案件的一小部分；根據美國政府資料，截至2025年底，已有超過30萬家進口商繳納對等關稅。

貿易律師預期，在這項重大裁決後，將出現大量訴訟以追討數以十億計美元的款項。然而，追討程序仍需由下級法院制定，這使問題更為複雜。

若最終只讓實際提告原告拿到退款，其他已繳納關稅的進口商卻拿不到，恐怕很難站得住腳。川普政府若拒絕退稅，在法律攻防戰勝算不高，原因是司法部先前曾在訴訟中保證，若原告勝訴「可獲得退款且附利息」，法官很可能要求政府履行承諾。

美聯社報導，三名民主黨參議員23日共同公布一項法案，要求川普政府在180天內退還約1750億元關稅收入。

賓州華頓預算模型(Penn-Wharton Budget Model)經濟學家表示，在最高法院20日以6比3裁定川普援引「國際緊急經濟權力法」(IEEPA)對進口商品加徵關稅屬越權之後，超過1750億美元的美國關稅收入可能需要退還。

聯邦快遞在訴狀中提到川普徵收的關稅時表示：「原告要求被告全額退還原告依國際緊急經濟權力法向美國支付的所有關稅。」

聯邦快遞及其物流部門是適用「國際緊急經濟權力法」關稅商品的「登記進口人」(importer of record)。這家總部位於田納西州曼菲斯(Memphis)的公司未透露要求退款的金額。

聯邦快遞在訴訟中將美國海關與邊境保護局(U.S. Customs and Border Protection)、該機構局長史考特(Rodney Scott)以及美國政府列為被告。

關稅 川普 聯邦快遞

