歐盟警告：川普新關稅破壞雙方貿易協定

美國總統川普與歐盟執委會主席范德賴恩去年7月27日在雙方達成美歐貿易協議後，進行會晤。（美聯社）

歐盟 的一項評估發現，美國總統川普 的新關稅 措施，使起司、特定農產品等一部分歐盟出口到美國的商品關稅，高於先前雙方貿易協議所談妥的水準。

在美國最高法院否決川普依據緊急權力法實施所謂「對等」關稅後，川普宣布新徵收10%的全球關稅，後來又威脅將稅率提高至15%。

歐盟的歐洲議會貿易委員會主席朗吉（Bernd Lange）周一（23日）表示，歐盟執委會告知議員，川普的全球新關稅將疊加在現有關稅之上。疊加後，部分歐盟輸美商品的稅率，將超過歐盟去年與美國達成貿易協議中所約定的15%上限。

了解執委會評估內容的知情人士透露，在川普的新關稅計畫下，包括歐盟的奶油、塑膠、紡織品與化學品在內的部分產品，關稅將高於15%的上限。川普援引「122條款」的全球新關稅，最長可維持150天。

歐盟執委會發言人吉爾拒絕對評估內容發表評論。

去年夏天，川普與歐盟執委會主席范德賴恩就關稅議題達成美歐貿易協議。根據協議，大多數歐盟對美出口商品將適用15%的關稅，同時多項美國對歐盟出口商品的關稅被取消。美國還將繼續對歐洲鋼鐵和鋁產品徵收50%的關稅。

歐盟之所以同意這項條件不對等的協議，是希望避免與華府爆發全面貿易戰，並維持美國在安全事務上的支持，特別是在烏克蘭相關問題。

歐盟立法機關歐洲議會周一暫停推動批准美歐貿易協議的立法程序，要求先釐清川普新的貿易政策內容。

歐盟貿易執委塞夫柯維奇（Maros Sefcovic）周末與美國貿易代表葛里爾、商務部長盧特尼克通話，周一向歐洲議員與一群歐盟大使報告。

熟悉報告會議內容的人士表示，塞夫柯維奇議員和大使們，可能需要長達四個月的過渡期，才能以敲定川普政府新關稅措施的細節。

據了解，與會的多位大使表示，儘管法院裁決帶來不確定性，他們仍希望維持該項貿易協議。雙方都盼能維持美歐貿易協議，但消息來源說，目前仍不清楚他們如何做到，可以多快做到。