我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普國情咨文演說前 民調不滿意度達60% 演說重點搶先曝光

美國冰球奪金 為何高舉13號球衣 這兩個小孩是誰？

歐盟警告：川普新關稅破壞雙方貿易協定

編譯黃淑玲／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國總統川普與歐盟執委會主席范德賴恩去年7月27日在雙方達成美歐貿易協議後，進行會晤。（美聯社）
美國總統川普與歐盟執委會主席范德賴恩去年7月27日在雙方達成美歐貿易協議後，進行會晤。（美聯社）

歐盟的一項評估發現，美國總統川普的新關稅措施，使起司、特定農產品等一部分歐盟出口到美國的商品關稅，高於先前雙方貿易協議所談妥的水準。

在美國最高法院否決川普依據緊急權力法實施所謂「對等」關稅後，川普宣布新徵收10%的全球關稅，後來又威脅將稅率提高至15%。

歐盟的歐洲議會貿易委員會主席朗吉（Bernd Lange）周一（23日）表示，歐盟執委會告知議員，川普的全球新關稅將疊加在現有關稅之上。疊加後，部分歐盟輸美商品的稅率，將超過歐盟去年與美國達成貿易協議中所約定的15%上限。

了解執委會評估內容的知情人士透露，在川普的新關稅計畫下，包括歐盟的奶油、塑膠、紡織品與化學品在內的部分產品，關稅將高於15%的上限。川普援引「122條款」的全球新關稅，最長可維持150天。

歐盟執委會發言人吉爾拒絕對評估內容發表評論。

去年夏天，川普與歐盟執委會主席范德賴恩就關稅議題達成美歐貿易協議。根據協議，大多數歐盟對美出口商品將適用15%的關稅，同時多項美國對歐盟出口商品的關稅被取消。美國還將繼續對歐洲鋼鐵和鋁產品徵收50%的關稅。

歐盟之所以同意這項條件不對等的協議，是希望避免與華府爆發全面貿易戰，並維持美國在安全事務上的支持，特別是在烏克蘭相關問題。

歐盟立法機關歐洲議會周一暫停推動批准美歐貿易協議的立法程序，要求先釐清川普新的貿易政策內容。

歐盟貿易執委塞夫柯維奇（Maros Sefcovic）周末與美國貿易代表葛里爾、商務部長盧特尼克通話，周一向歐洲議員與一群歐盟大使報告。

熟悉報告會議內容的人士表示，塞夫柯維奇議員和大使們，可能需要長達四個月的過渡期，才能以敲定川普政府新關稅措施的細節。

據了解，與會的多位大使表示，儘管法院裁決帶來不確定性，他們仍希望維持該項貿易協議。雙方都盼能維持美歐貿易協議，但消息來源說，目前仍不清楚他們如何做到，可以多快做到。

世報陪您半世紀

歐盟 關稅 川普

上一則

川普拒退對等關稅？彭博分析勝算不大 關鍵在川普政府先前1承諾

下一則

川普國情咨文演說前 民調不滿意度達60% 演說重點搶先曝光

延伸閱讀

高院推翻川普關稅 FedEx控告川普政府要求退還關稅

高院推翻川普關稅 FedEx控告川普政府要求退還關稅
川普家族穩定幣遭駭 USD1一度失守1美元 市值蒸發逾2億美元

川普家族穩定幣遭駭 USD1一度失守1美元 市值蒸發逾2億美元
川普關稅變局 鄭麗君：台美MOU關稅優惠待遇不變

川普關稅變局 鄭麗君：台美MOU關稅優惠待遇不變
川普拒退對等關稅？彭博分析勝算不大 關鍵在川普政府先前1承諾

川普拒退對等關稅？彭博分析勝算不大 關鍵在川普政府先前1承諾

熱門新聞

美國總統川普21日在白宮出席州長晚宴。（路透）

最高法院救了川普一把 CNN：封殺對等關稅是送上大禮

2026-02-22 09:45
美國總統川普20日在華府白宮舉行記者會，回應最高法院裁定他加徵關稅逾越職權一事。(路透)

最高院判決後美平均關稅大降至8.3% 20大進口國台灣關稅排第5高

2026-02-21 03:00
川普總統20日在白宮出席記者會。(路透)

川普怒課全球15%關稅唯2國逃過一劫 各國反應一次看

2026-02-21 19:49
最高法院就關稅做出裁決，川普召開記者會回應。（路透）

川普對裁決表失望 將根據另一授權徵10%關稅

2026-02-20 13:51
川普總統(左)與避險基金億萬富翁鮑爾森。(美聯社資料照)

力挺關稅的川普金主 打算關掉美工廠 業務外包到中國

2026-02-17 12:20
美國總統川普去年四月拿著標明「對等關稅」的看板，宣布對各國課徵關稅。路透

首席大法官帶頭封殺川普關稅 紐時：意義重大

2026-02-20 11:21

超人氣

更多 >
大年初七被稱為「人日」 今天3不做「不富也安康」

大年初七被稱為「人日」 今天3不做「不富也安康」
從空姐到老闆 楊國珍與世報一場奇遇 在美國打造豆腐王國

從空姐到老闆 楊國珍與世報一場奇遇 在美國打造豆腐王國
賀劉美賢摘金 屋崙冰淇淋店送她終身免費吃

賀劉美賢摘金 屋崙冰淇淋店送她終身免費吃
道瓊一度重摔逾800點 關稅動盪和AI焦慮蔓延

道瓊一度重摔逾800點 關稅動盪和AI焦慮蔓延
年輕華男靠這些招數 詐騙數百萬美元

年輕華男靠這些招數 詐騙數百萬美元