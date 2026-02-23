海關系統尚未更新 美國進口商仍須為入境貨品繳關稅

美國海關尚未更新有關關稅變動及其他貿易相關資訊。(路透資料照片)

儘管最高法院上周五已裁定川普 總統對等關稅 違法，但目前看來，美國進口商仍須為入境貨品繳納關稅。

海關暨邊境 保護局（CBP）尚未更新貨運系統訊息服務（CSMS）。根據美國貿易政策，海關必須在CSMS發布有關關稅變動及其他貿易相關資訊的更新。

海關上周五針對最高法院裁決發布了一份公告說：「海關正和其他政府機構合作，全面評估最高法院裁決所帶來的影響。一旦有最新進展，海關將為『自動商業環境』（ACE）的申報人提供進一步資訊和技術指導。」

Rogers & Brown報關行營運總監穆林斯（Lori Mullins）表示，雖然法院判關稅違法，但海關的電腦系統還沒更新，不勾選關稅選項，貨物就沒辦法通關放行。」「我們仍在等待 CSMS 訊息，以確認系統何時開始接受不含這些關稅的申報。但截至目前為止，系統尚未更新，海關依然要求繳納該關稅。」

根據Vizion旗下貿易平台Tradeview的數據，上周五至周日期間，預計有21.1萬個貨櫃抵達美國港口，貨物價值約為82億美元。

穆林斯補充指出，進口商通常有十天的寬限期來繳納關稅。「實際上在第十天之前，都不會有任何資金轉移。因此，在貨物放行後的九天內，都可以修改海關申報摘要，直到第十天才必須撥款繳納。若超過這個期限，就必須先繳清稅款，隨後再透過報單後修正程序申請退款。」