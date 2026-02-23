關稅政策遇挫敗 美貿易代表喊話：已簽署的協議不變

我的頻道

編譯中心／綜合報導
美國貿易代表葛里爾說，儘管最高法院作出裁決，但川普政府堅持原先與各國達成的貿易協議。(路透)
美國貿易代表葛里爾22日表示，儘管最高法院20日的裁決可能會擾亂川普政府的關稅政策，但白宮仍將「堅持」與貿易夥伴簽署的貿易協議。

葛里爾在CBS「面對國家」(Face the Nation)節目中表示： 「我們希望合作夥伴能夠支持這些協議。而且我還沒有聽說有人來跟我說『協議取消了』。他們想看看事情會如何發展。」

葛里爾表示，在20日裁決之前已經與美國達成協議的國家「並非基於」最高法院的裁決，並補充說，「無論（政府）是贏是輸，我們都會徵收關稅。」

他說：「因此，儘管最高法院依據一項法律條款廢除了關稅，但依據其他國家安全因素徵收的關稅仍然有效。例如，我們所說的與不公平貿易行為相關的第301條款所徵收的關稅仍然有效。」

在最高法院裁決以後，川普立即根據貿易法第122條規定徵收15%關稅，除非國會批准延期，否則不得超過150天。

葛里爾周日表示：「在此期間，我們將展開調查，如果調查結果證實有必要，我們將有權徵收關稅。因此，我們預計總統的關稅計畫將保持連續性。」但他承認，本屆政府「沒有『國際緊急經濟權力法案』所賦予的那種彈性」。

他說：「我們會舉行一系列聽證會，聽取公眾意見，與其他國家磋商，然後努力解決我們發現的不公平做法，如果這些問題得不到解決，我們可以採取關稅或其他措施來嘗試解決這些問題。」

川普政府的關稅政策在國會遭到兩黨反對。 2月11日，六名共和黨眾議員與民主黨人聯手阻止川普對加拿大加徵關稅，此舉在很大程度上只是象徵性的。但葛里爾聲稱，這些共和黨議員「在所有事情上都投票反對川普」，他們的投票並不能「代表」該黨的立場。

葛里爾認為國會「已經預先批准」了總統可以徵收關稅的幾項授權，儘管這一點尚不明確。「目前我們只能利用國會已經授予的權力」，他說。

