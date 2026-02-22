我的頻道

川普全球新關稅讓中國、巴西變贏家 台日韓處境尷尬

Nvidia恐陷財報魔咒？成績再好 股價也難漲

編譯劉忠勇／即時報導
川普如今宣布對全球實施15%關稅，反而讓那些曾遭他點名嚴厲批評的國家受益最大，包括中國和巴西。（路透）
美國最高法院裁決約束川普總統貿易手段後，原本急於和川普敲定協議的國家成了輸家，結果尚未正式和美國簽署貿易協議以及遭課懲罰性關稅的國家，反而成了贏家。

英國金融時報分析指出，川普如今宣布對全球實施15%關稅，反而讓那些曾遭他點名嚴厲批評的國家受益最大，包括中國和巴西

金融時報引述獨立貿易監測機構「全球貿易預警」（Global Trade Alert）對新關稅檢視後發現，巴西將享有最大的平均關稅降幅，減少了13.6個百分點；中國緊隨其後，降幅為7.1個百分點。

相較之下，英國、歐盟及日本在內的美國長期盟友，受到的衝擊則最為嚴重。英國原本享有較優惠的10%關稅稅率。

美國最高法院推翻川普對等關稅後的短短幾小時內，川普便宣布援引其他法律，課徵10%的全球關稅，接著在周六又改口將稅率調高至15%。

如此一來，日本、南韓和台灣付出數千億美元的投資為代價，換取了15%的關稅待遇，如今回到原點。

GTA執行長弗里茲（Johannes Fritz）說：「中國、巴西、墨西哥和加拿大在內的國家，先前最受白宮詬病，也是特別行政命令下「國際緊急經濟權力法」（IEEPA）關稅的首要鎖定目標，如今其關稅降幅反而最為顯著。」

此外，越南、泰國和馬來西亞等亞洲製造業大國，過去常因對美貿易順差龐大而遭川普點名，如今也將從新關稅受益。越南去年7月和美國達成架構協議，同意接受20%的關稅，但協議目前尚未最終定案。

為了避免遭到懲罰性關稅，亞洲多國紛紛取消多項對美國進口貨品的關稅，做了極其艱難的讓步。

選擇和華府達成協議的國家，明知最高法院可能會推翻對等關稅，仍認為川普總會想方設法找別的辦法來加徵關稅，因此還是早談早好。

美國貿易代表葛里爾周日矢言將持續推動貿易調查，後續可能催生更多關稅。他在CBS受訪時說：「我們現在確實不再擁有IEEPA所賦予的那種靈活性，但只要調查結果顯示合理，我們就會啟動相關程序來課徵關稅。因此，我們預期現行的關稅計畫將具備延續性。」

葛里爾強調，他已和歐盟在內的其他國家官員就先前已達成的協議溝通，目前尚無任何貿易夥伴表示「協議取消」。

但對於最早達成協議的國家來說，還有另一個棘手的問題：這些協議中極少數獲得國內批准。儘管川普採取的是片面行動，但談判另一方的官員通常仍需取得國內立法機關批准。

「戰略暨國際研究中心」（CSIS）東京客座研究員納多（Paul Nadeau）說：「真正的贏家，是那些尚未正式簽署貿易協議的國家，或者是像日本這樣已承諾投入大量資金的國家。」

納多預期關稅仍會以某種形式存在，但他認為最高法院的裁決可能會改變未來談判的動態。他指出：「川普可能會受到更多限制，進而削弱他在談判桌上的籌碼。現在的他，手上的籌碼已經大不如前。」

世報陪您半世紀

