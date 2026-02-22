川普：全球商品關稅從10%上調至15% 立即生效

川普總統再亮新牌，21日再宣布對全球各國再加徵15%關稅。圖為川普總統20日在白宮記者會與商務部長盧特尼克(右)及司法部司法部訟務次長沙爾(左)回答媒體的關稅疑問。(路透)

繼前一日宣布課徵全球商品10%的關稅 後，川普 總統21日宣布，他要對全球進口商品課徵15%的關稅，並且立即生效，以取代此前被最高法院裁決違法的關稅措施。

川普在其社群網站「真實社群」(Truth Social)發文指出，他把全球關稅(Global Tariff)從20日宣布的10%提高至15%，立即生效。他指出，這項決定乃是「經過對荒謬、措辭拙劣與極度反美的最高法院判決詳細與全面的審視之後」做出的判斷。

20日最高法院判決川普總統援引「國際緊急經濟權力法」(IEEPA)開徵的關稅違法。當天稍晚，川普就宣布引用1974年貿易法的第122條來對全球進口商品課徵10%的關稅。不過他在21日又決定把10%的稅率提高到15%。

稱多國數十年占美便宜

川普說：「我，作為美國總統，將自即日起，把目前對各國課徵的全球10%關稅—其中許多國家數十年來一直在占美國便宜，且未曾受到反制(直到我上任！)—提高至法律完全允許且經過司法檢驗的15%。」

貿易法第122條賦予美國總統權力，可在特定條件下對其他國家輸美商品實施臨時限制，例如關稅或配額；但和IEEPA不同的是，這條法律明確限制了關稅實施的期限為150天，稅率上限為15%。

川普表示，在此一期限結束後，他將引用永久性的關稅取代-貿易法第301條。但是301條需要先進行可能達數月之久的調查行動。

川普發文表示，「在接下來的幾個月裡，川普政府將確定並頒布新的、合法的關稅，這將繼續我們讓美國再次偉大的非凡成功進程。」

將全球關稅從10%提高到15%，將使這些關稅與川普利用IEEPA與主要貿易夥伴達成的貿易協議 關稅水準保持一致。例如川普政府去年與歐盟、日本，以及南韓達成的貿易協議，大部分商品的進口關稅都是在15%。

15%全球關稅針對多項產品給予豁免的權利，包括多項農產品、受美加墨自由貿易協定保護的產品、與中美洲國家分別簽定的貿易協定產品。一些基於國家安全理由已課徵關稅的產品也得以豁免，例如鋼鐵、鋁品、汽車與高科技產品。

第122條從未用於課稅

第122條最初的設計是為了處理貨幣市場上的國際收支平衡問題。一些學者認為，當美國放棄金本位制並採用浮動匯率制度後，該條款就已過時。此外，該條款先前從未引用在課徵關稅上面，不過目前尚不清楚是否會有任公司或組織對全球關稅提出挑戰。

川普政府目前尚未說明301條款是否已有針對的國家。根據301條的規定，貿易代表署(USTR)首先需要對疑有不公平貿易行為的國家進行調查，調查行動通常需要半年到一年以上的時間。不過川普20日表示，301條相關調查會在五個月內結束-這與他全球關稅150天的期限相呼應。然而專家指出，五個月要完成對全球主要貿易夥伴的調查根本不可能。