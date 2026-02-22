川普遇關稅挫敗 和盟友大法官羅伯茲翻臉

我的頻道

編譯俞仲慈／綜合報導
川普總統2025年在華盛頓國會大廈與大法官羅伯茲（右）握手致意。 (美聯社)
川普總統2025年在華盛頓國會大廈與大法官羅伯茲（右）握手致意。 (美聯社)

總統川普近十年來視聯邦最高法院為政治盟友，寄望居多數的保守派大法官站在同一陣線，不料20日關稅裁決出爐，推翻川普政策，不認輸的川普不惜魚死網破，直接與大法官們翻臉。

根據華爾街日報((WSJ)報導，九名大法官以6票對3票，裁決川普未經國會明確許可實施的大範圍關稅政策，屬於越權行為，係基於憲法根本原則：徵稅權屬於立法機關，而非總統，這項裁決讓川普2.0執政受到重大挫敗。

川普公開痛罵反對關稅政策的大法官，包括他自己任命的兩名大法官都是不愛國的「傻瓜」(fools)、「走狗」(lap dogs)，甚至揚言對聯邦高院「唯唯諾諾」的日子已經一去不復返，有意硬幹到底，當被問及反對關稅政策的大法官是否受邀出席24日國情咨文演說，川普毫不客氣直言：「他們幾乎沒被邀請，說實話，他們來不來，我根本不在乎。」

其實領導聯邦高院的首席大法官羅伯茲(John Roberts)長期支持川普，包括兩年前支持賦予川普廣泛刑事豁免權，為他鋪平重返白宮之路，因此一年前，川普在國會發表演說後，不忘主動與羅伯茲握手、拍肩，以友善舉動表達謝意。

如今羅伯茲在長達21頁的意見書卻駁斥川普政府關於緊急狀態的擴權主張，芝加哥肯特法學院(Chicago-Kent College of Law)夏皮羅(Carolyn Shapiro)直言：「羅伯茲大法官經常支持總統擴大權力，包括在豁免權意見書，但如今他所面對的總統不僅樂於把權力擴大到極致，而且不接受任何限制，這幾乎是一齣希臘悲劇。」

儘管關稅裁決可能成為川普重塑美國貿易政策的重大絆腳石，不過賓州州立大學政治學者尼爾森(Michael Nelson)認為此次聯邦高院裁決另有其重大意義：「要讓外界知道，有時對總統說『 不』是件好事，也讓大家看到聯邦高院確實會限制行政權，也有利於維護聯邦高院公眾形象。」

而且未來數月內，針對川普有意開除聯準會主席、取消出生公民權等重大擴權行動，仍需聯邦高院作出裁決，其結果備受矚目。

川普 大法官 高院

